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Kıbrıs’ta tarihi çözüm fırsatı kaçtı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres İsviçre’de temmuz ayında garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katılımıyla toplanan ve başarısızlıkla sonuçlanan Kıbrıs konferansıyla ilgili raporunu açıklayarak “Tarihi bir çözüm fırsatı kaçtı” ifadesini kullandı. Guterres BM Güvenlik Konseyi’ne sunduğu 12 sayfalık raporda, başarısızlığın nedeni olarak tarafların birbirine güven eksikliği ve siyasi irade yetersizliğini gösterdi

Kıbrıs’ta tarihi çözüm fırsatı kaçtı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres İsviçre’de temmuz ayında garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katılımıyla toplanan ve başarısızlıkla sonuçlanan Kıbrıs konferansıyla ilgili raporunu açıklayarak “Tarihi bir çözüm fırsatı kaçtı” ifadesini kullandı. Guterres BM Güvenlik Konseyi’ne sunduğu 12 sayfalık raporda, başarısızlığın nedeni olarak tarafların birbirine güven eksikliği ve siyasi irade yetersizliğini gösterdi

01 Ekim 2017 Pazar 11:13
Kıbrıs’ta tarihi çözüm fırsatı kaçtı
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SİYASİ İRADE EKSİKLİĞİ

Guterres, İsviçre’nin Crans Montana bölgesinde garantör ülkelerin dışişleri bakanları seviyesinde katıldığı Kıbrıs konferansında stratejik bir anlaşmaya çok yaklaştıklarını ve garantiler ile askerler konusunda son kararı vermek üzere garantör ülke başbakanlarını çağırma aşamasına geldiklerini dile getirdi. Kıbrıs’ta Türk ve Rum liderler, Mustafa Akıncı ile Nikos Anastasiadis arasında 2.5 yıl önce başlayan müzakerelerle ilgili gelişmeleri kaleme alan Genel Sekreter, başarısızlıktan sorumlu olarak bir tarafı göstermedi ancak ‘siyasi irade eksikliği’ diyerek Rum tarafını işaret etti.

‘ÇAĞRI GELİRSE DEVAM EDERİZ’

Guterres, Kıbrıs müzakerelerinin devamının Kıbrıs’ta Türk ve Rum taraflarının ortak kararına bağlı olduğuna dikkat çekerek, “Birleşmiş Milletler Kıbrıs sorununun çözümüne katkıda bulunmaya hazır, ancak bu konuda en büyük görev Kıbrıs’taki tarafların ortak iradesine bağlı. Çağrı yapılması halinde, bırakıldığı yerden devam ederiz” dedi.

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