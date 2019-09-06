Kıbrıslı liderler BM resepsiyonunda bir araya geldi
BM İyi Niyet Misyonu Ofisi’nde bir araya gelen liderler, sohbet etme imkanı buldu
DÜNYA 06.09.2019, 19:30 06.09.2019, 19:48
BM İyi Niyet Misyonu Ofisi’nde bir araya gelen liderler, sohbet etme imkanı buldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un ara bölgede verdiği gayri resmi resepsiyona katıldı
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