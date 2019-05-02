Kıbrıs'ı sarsan seri cinayetler sonrası Adalet Bakanı istifa etti

NİKOLAU, Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile yaptığı görüşmede istifasını sunduğunu duyurdu. Gazetecilere açıklama yapan Nikalau, "Cumhurbaşkanı'na siyasi duyarlılık nedeniyle istifa ettiğimi bildirdim" dedi. Kıbrıs’ın ilk seri cinayetleri olarak kayda geçen olayda, adı Nikos Metaksas olarak açıklanan 35 yaşındaki Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Subayı, üç yıl içinde tümü yabancı yedi kadın ve kız çocuğunu öldürdüğünü itiraf etmişti.

EMNİYET MÜDÜRÜNÜN DE İSTİFASI İSTENİYOR

Cinayetlerin üç yıl boyunca fark edilmemesi Kıbrıs’ta tepkiyle karşılanmıştı. Halk, Adalet Bakanı Nikolau’nun yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Zaharis Hrisostomu'nun da istifasını talep etmişti. Subayın itiraflarının ardından şimdiye dek başkent Lefkoşa yakınlarındaki bir göle atılmış dört ceset bulundu. Diğer kişilerin cesetleri ise henüz bulunamadı.

POLİSE LİSTE VERMİŞTİ

Seri cinayetler, Metaxas’ın, 35 yaşındaki Marry Rose ve altı yaşındaki kızı Sierra Graze Seucalius’un katili olduğunun anlaşılması ile ortaya çıkmıştı. Bölgeyi gezen iki turist tarafından, 15 Nisan’da Mitsero köyündeki eski maden ocağında çürümüş bir kadın cesedinin bulunmuştu. Cesedin, Mayıs 2018 tarihinde Metaksas’ın evinde temizlikçi olarak çalışan ve kaybolduğu açıklanan Filipin uyruklu Marry Rose’a ait olduğu belirlenmiş; bunun üzerine daha önce gözaltına alınan ve serbest bırakılan subay yeniden sorguya alınmıştı. Subay sorguda cinayetleri itiraf etmiş, öldürdüğü kadın ve çocukların listesini de polise vermişti. Zanlının gösterdiği yerde kadınların cesetleri bulunmuştu.