Kıbrıs Barış Harekatı 43. yılında!

GİRNE Kapısındaki Atatürk Anıtında düzenlenen törene, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, TBMM Başkenvekili Akif Hamzaçebi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele katıldı.Katılımcıların tören alanındaki yerlerini almasının ardından Cumhurbaşkanı Akıncı ve Başbakan Yıldırım Atatürk Anıtına çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşının okunması ve bayrakların göndere çekilmesinin ardından Akıncı ve Yıldırım anıt özel defterini imzaladı.Cumhurbaşkanı Akıncı, deftere, şunları yazdı:"Aziz Atatürk, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramının 43. yılında yine huzurundayız. Faşist Yunan cuntasının Kıbrıs Rum Kesimindeki işbirlikçileri ile bundan 43. yıl önce tezgahladıkları darbe, 20 Temmuz 1974 günü, askeri harekat sayesinde engellenmiş ve adamızın Yunanistana bağlanmasının önüne geçilmiştir. O günden beridir, Kıbrısta kalıcı barış koşullarının altyapısı da oluşmuş, eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yeni bir yaşamın önü açılmıştır. Tüm iyi niyetli gayretlerimize rağmen, iki kesimli bir federal çözüme ulaşılamamışsa bunda yurtta barış dünyada barış ilkesini kendine rehber edinmiş Kıbrıs Türk halkının sorumluluğu yoktur. İlkelerinizden aldığımız ilhamla sizi bir kez daha saygıyla anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."Başbakan Binali Yıldırım ise anıt özel defterine şunları kaydetti:"Aziz Atatürk, Yüce Türk milleti, tarihin her döneminde muhafaza ettiği özgürlük ve egemenliğine olan sarsılmaz bağlılığını Kıbrıs Barış Harekatı ile bir kez daha ispatlamıştır. Kıbrıs Türk halkı, değerli liderlerinin önderliğinde işaret etmiş olduğun çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma yolunda daima yanında olan anavatan Türkiye Cumhuriyetinin desteğiyle kararlı bir şekilde yürümektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Kıbrıs Türk kardeşlerimizle güç ve gönül birliği içinde, aziz şehitlerimizin ve mücahitlerimizin kanları ile kurulmuş olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde 20 Temmuz Barış Harekatının 43. yıl dönümünü idrak etmenin heyecan ve gururuyla manevi huzurundayız. Kıbrıs Türkünün haklı davası için verilen çetin mücadele sonucu kazanılan bu özgürlüğün ilelebet devam ettirileceğine olan inancımızı teyit ediyor, aziz hatıran önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhun şad olsun."Kıbrıs Barış Harekatının 43. yıl dönümü kutlamaları, Dr. Fazıl Küçük Bulvarında yapılacak etkinliklerle devam edecek.