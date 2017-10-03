Keşmir'de silahlı saldırı: 1 ölü

KEŞMİR'İN başkenti Srinagar kentindeki uluslararası havalimanı yakınlarında bir güvenlik kampına yapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, 3 güvenlik görevlisinin yaralandığı bildirildi. Keşmir polis müdürü Muneer Khan, saldırıda 1 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini, 3 güvenlik görevlisinin ise yaralandığını bildirdi. Khan, çatışmanın devam ettiğini, saldırganlardan birinin öldürüldüğünü, diğerinin ise hala hayatta olduğunu bildirdi. Havaalanında uçuşlara saldırı nedeniyle bir süre ara verildiği belirtildi.

Keşmir'deki militanların son aylarda güvenlik kamplarını hedef aldığı belirtildi. Ağustos ayında gerçekleştirilen saldırıda 8 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.