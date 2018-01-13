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Kesilen bacağından lamba yaptı, lambayı da satışa çıkarttı!

NRC Reader’ın haberine göre, Hollanda’lı Leo Bonten kesilen bacağından lamba yaptı ve lambayı da eBay açık arttırma sitesinde satışa çıkarttı !

Kesilen bacağından lamba yaptı, lambayı da satışa çıkarttı!

NRC Reader’ın haberine göre, Hollanda’lı Leo Bonten kesilen bacağından lamba yaptı ve lambayı da eBay açık arttırma sitesinde satışa çıkarttı !

13 Ocak 2018 Cumartesi 01:35
Kesilen bacağından lamba yaptı, lambayı da satışa çıkarttı!
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HOLLANDA'NIN Spijkenisse kasabasında yaşayan 53 yaşındaki Leo Bonten adlı adamın, hastanede kesilen bacağından lamba yaparak online açık artırma sitesi eBay’de 127 bin 500 dolardan (yaklaşık 290 bin TL) satışa çıkartması ilginç eBay ilanlarından biri oldu ve konu haberlere taşındı. Ancak eBay’in site yönetimi, site’de organ ve vücut parçaları satılamayacağını söyleyerek Leo Bonten’ın ilginç ilanını siteden kaldırdı.

BONTEN’İN BACAĞI NEDEN KESİLDİ ?

53 yaşındaki Leo Bonten’in kırılan bacağı, yanlış tedavi sonucu enfeksiyon kaptığı için kesilmişti.

Kesilen bacağından lamba yaptı, lambayı da satışa çıkarttı www.ilgincbirbilgi.com 2

Bonten sigortadan alacağı paranın ancak basit bir protez bacağa yeteceğini belirterek, daha gelişmiş bir protez için kesilen bacağından lamba yapıp “eksantrik bir milyonere” satmaya karar verdi.

Patolog Frank van de Goot ve tasarımcı Willem Schaperkotter’ın katkılarıyla kesik bacağından lamba yapan Bonten, “lamba”sını yaklaşık 290 bin TL’ye eBay’de satışa çıkardı.

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Son Güncelleme: 13.01.2018 01:39
Anahtar Kelimeler:
NRC ReaderHollandaLeo BontenLAMBA
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