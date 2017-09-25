Kerkük’ün en yaşlısı da oy kullandı

IKBY, başta ABD olmak üzere birçok ülkenin karşı çıkmasına rağmen referanduma gitmişti.

Erbil’de vatandaşların büyük bir kısmı referanduma evet derken Kerkük’teki vatandaşlar karşı çıkmıştı. Bağımsızlık referandumu için oy verme işlemi sabahın erken saatlerinde başladı. Saat 18’e kadar devam edecek referandumda Kerkük’ün kuzeyindeki Shorjah köyünde yaşayan 1934 doğumlu 83 yaşındaki Muhammet Kerim de oyunu kullandı.

Referandum sonuçlarının 72 saatte açıklanmasının beklendiği, oy pusulalarında Kürtçe, Türkçe, Arapça ve Süryanice olmak üzere dört ayrı dilin yer aldığı belirtildi.

