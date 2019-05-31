Kerkük’te art arda 6 patlama: 6 ölü 12 yaralı

Irak’ta art arda 6 patlama meydana geldi. 6 kişinin hayatını kaybettiği; 12 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yerel medya saldırıların terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğinin düşünüldüğünü yazdı

Kerkük’te art arda 6 patlama: 6 ölü 12 yaralı
banner404

PATLAMALAR, Irak’ın Kerkük şehrinde meydana geldi. Yerel medya, 6 farklı patlamanın meydana geldiğini; 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Patlamaların bomba yüklü araçlarla gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Yerel medya saldırıların terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğinin düşünüldüğünü yazdı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ev hapsindeki iş adamına silahlı saldırı
Ev hapsindeki iş adamına silahlı saldırı
  1. GÜNDEM

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479