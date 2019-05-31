PATLAMALAR, Irak’ın Kerkük şehrinde meydana geldi. Yerel medya, 6 farklı patlamanın meydana geldiğini; 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Patlamaların bomba yüklü araçlarla gerçekleştirildiği belirtiliyor.
Yerel medya saldırıların terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğinin düşünüldüğünü yazdı.
Kerkük’te art arda 6 patlama: 6 ölü 12 yaralı
Irak’ta art arda 6 patlama meydana geldi. 6 kişinin hayatını kaybettiği; 12 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yerel medya saldırıların terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğinin düşünüldüğünü yazdı
PATLAMALAR, Irak’ın Kerkük şehrinde meydana geldi. Yerel medya, 6 farklı patlamanın meydana geldiğini; 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Patlamaların bomba yüklü araçlarla gerçekleştirildiği belirtiliyor.
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