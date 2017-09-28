Kerkük’e Irak askeri!

IRAK parlamentosu, dün alınan bir kararla Başbakan İbadi’ye Kerkük’e asker gönderme yetkisi verdi. Irak meclisi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) yabancı temsilciliklerinin de kapatılmasının talep etti. Irak Parlamentosu’nda milletvekillerine konuşan İbadi, “Referandum iptal edilmeli ve anayasal çerçeve içinde diyalog başlatılmalı” ifadelerini kullandı. İbadi ayrıca Kerkük’ü kastederek peşmergenin tartışmalı bölgelerden çekilmesi çağrısında bulundu.

‘Uçuşları askıya alın’

İbadi, önceki gün düzenlediği basın toplantısında, IKBY’nin elinde bulundurduğu sınır ve havalimanlarının kontrollerini 3 gün içerisinde Bağdat’a teslim etmemesi halinde IKBY’ye çift yönlü tüm uluslararası uçuşları durduracaklarını söylemişti. IKBY Ulaştırma Bakanı Mevlüd Bavemurad, bu talebi kabul etmediklerini belirterek, aksi durumda birçok vatandaşın bundan olumsuz etkileneceğini söyledi. Bunun üzerine dün Irak Sivil Havacılık Kurumu, yabancı şirketlerin Erbil ve Süleymaniye Havalimanları’na yönelik tüm uçuşlarını cuma gününden itibaren askıya almasını talep etti.

MAE uçuşları durdurdu

Bu çağrının ardından Middle East Havayolları (MAE) Erbil’e giden ve oradan kalkan uçuşların askıya alındığını duyurdu. MAE tarafından yapılan açıklamada ise “Şu anda duruyor. Bu kriz çözülene kadar son uçuş 29 Eylül’de olacak” ifade kullanıldı.

Türkiye de durduruyor

Türk Hava Yolları (THY) Süleymaniye ve Erbil kentlerine yapılan uçuşlarla ilgili kendilerine bir resmi bildirim olmadığını açıklayarak uçuşların devam ettiğini bildirdi. THY Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Çeşitli basın-yayın organlarında Irak Sivil Havacılık Kurumunun Süleymaniye ve Erbil kentlerindeki havalimanlarını 29 Eylül tarihi itibariyle uluslararası hava trafiğine kapatacağı ile ilgili haberler yer almaktadır. Bu konuda Türk Hava Yollarına iletilmiş resmi bir bildirim olmamakla birlikte bu iki kente olan tüm tarifeli uçuşlarımız planlandığı şekilde gerçekleştirilmektedir” denildi. Ancak Türkiye’ nin Erbil Başkonsolosluğu’ndan yapılan açıklamada “THY, Atlas Global ve Pegasus tarafından Türkiye’ den Erbil ve Süleymaniye ye yapılmakta olan karşılıklı seferlerin cuma günü saat 18.00’den itibaren gerçekleştirilmesi mümkün olamayacak “ denildi.