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Kerkük'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Irak'ın Kerkük kentinde yarın sabaha kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Kerkük'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Irak'ın Kerkük kentinde yarın sabaha kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi

16 Ekim 2017 Pazartesi 21:13
Kerkük'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi
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KERKÜK Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Afrasya Kamil, yaptığı yazılı  açıklamada, kent merkezinde yerel saatle sabah 07.00'ye kadar sokağa çıkma yasağı  ilan edildiğini duyurdu.
 
Öte yandan, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi tarafından vekaleten  valilik görevine atanan Rakan Cuburi ise düzenlediği basın toplantısında kentin  güvenliğinden polis güçlerinin sorumlu olacağını belirtti.
 
Cuburi, asayişin sağlanması için devriye ekiplerin görev yapacağını  söyledi.
 

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