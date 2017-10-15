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Kerkük'te savaş an meselesi! Uçaklar alçak uçuş yapıyor

Irak ordusunun, Kerkük'ü Peşmerge güçlerinden almak için operasyonun başlaması an meselesi. Irak güçleri, Peşmerge mevzilerine metrelerce hendek kazarken, savaş uçakları da alçak uçuş yapıyor

Kerkük'te savaş an meselesi! Uçaklar alçak uçuş yapıyor

Irak ordusunun, Kerkük'ü Peşmerge güçlerinden almak için operasyonun başlaması an meselesi. Irak güçleri, Peşmerge mevzilerine metrelerce hendek kazarken, savaş uçakları da alçak uçuş yapıyor

15 Ekim 2017 Pazar 09:32
Kerkük'te savaş an meselesi! Uçaklar alçak uçuş yapıyor
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IRAK merkezi yönetimine bağlı güçlerin, güneyinde konuşlandığı ve kontrolü sağlamak için girmeye hazırlandığı öngörülen  Kerkük kentindeki gergin bekleyiş sürüyor.

OPERASYONUN BAŞLAMASI AN MESELESİ

Edinilen bilgiye göre, kentin güneyinde konuşlanan  Irak güvenlik güçlerinin,  Kerkük Askeri Havalimanı ve petrol kuyularını Peşmerge'den geri almak için operasyona başlaması an meselesi.
MESAFE 10 METREYE KADAR DÜŞTÜ

Irak'ın  Kerkük kentinde Peşmerge ve Haşdi Şabi güçleri arasındaki gerginlik devam ederken, yer yer taraflar arasındaki mesafenin 10 metreye kadar düştüğü, karşılıklı hendeklerin kazıldığı belirtiliyor.  Irak Ordusuna bağlı güçler,  Kerkük'ün batısındaki Mekteb Halid Cephesi'nde Peşmerge mevzilerine metrelerce uzaklıkta dozerlerle hendek kazmaya başladı.
UÇAKLAR ALÇAK UÇUŞ YAPIYOR
Gerginlik en üst seviyedeyken IKBY basınında yer alan haberlerde,  Kerkük üzerinde bazı savaş uçaklarının alçak uçuş yaptığı, ancak bunların  Irak merkezi hükümetine mi yoksa  ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerine mi ait olduğunun bilinmediği belirtildi.
KERKÜKLÜ SİVİLLER, EVLERİNDEN ÇIKAMIYOR

Gerginliğin dorukta olduğu  Kerkük'ün birçok bölgesinde sokakların boş olduğu görülüyor. Kerküklü siviller, yaşanan gerginliğin yol açabileceği çatışmadan dolayı evlerinden çıkamıyor.

VALİ, PEŞMERGE KIYAFETİ GYMİŞ ONLARCA SİLAHLI KİŞİYLE BİRLİKTE

Kentte Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı mahallelerde ise gönüllüler taşıdıkları silahlarla Peşmergelerle sokaklarda dolaşıyor.

Irak Parlamentosunca görevden alınan Kürt kökenli  Kerkük Valisi Necmeddin Kerim'in  Kerkük'te Peşmerge kıyafeti giymiş onlarca silahlı kişiyle birlikte olduğu fotoğraflar sosyal medyada yayınlandı.
TÜRKMEN CEPHESİ BÜROSUNA SALDIRI

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, yaptığı açıklamada,  Kerkük'e bağlı Leylan bölgesinde ITC binasına kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendiğini belirterek "Bu tür silahlı saldırılar, bazılarının uğraşmasına rağmen bizleri çatışmaya sürüklemeyecek." dedi.

Salihi,  Irak  Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı  Mesut Barzani'ye de seslenerek anayasa ve hukuka uymasını istedi.

Öte yanda Haşdi Şabi komutanlarından ve Bedir Örgütü lideri Hadi Amiri de yaptığı açıklamada, "Peşmerge'ye yönelik saldırı düzenleneceği haberleri doğru değil. Peşmerge mevzilerine saldırı emri almadık." ifadesini kullandı.

Irak İçişleri Bakanı Kasım Araci,  Kerkük  Polis Müdürü'nü telefonla arayarak halkın yanında olması ve herkesin güvenliğini sağlaması talimatı vermişti.
TÜRKMEN MİLLETVEKİLİNİN EVİNE HAVANLI SALDIRI: 3 YARALI

Referandumun ardından gerginliğin sürdüğü  Kerkük'te Türkmen  Milletvekili Niyazi Mimaroğlu'nun evine havan topu ile saldırı düzenlendi. Saldırıda Milletvekilinin oğlu Mehdi Mimaroğlu ve aileden 2 kişi daha yaralandı. ITC  Kerkük İl Teşkilat Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu haberi  DHA'ya duyurdu.

Kerkük'ün Tuzhurmatu İlçesi'nde Türkmen  Milletvekili Niyazi Mimaroğlu'nun evine gece yarısı havan topu ile saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 3 kişi yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavisi devam ederken, Mehdi Mimaroğlu'nun durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Ayrıca  Kerkük'e bağlı Leylan ilçesindeki ITC binası ve ITC'nın Kadınlar Birliği binasına da uzun namlulu silahlar ile ateş açıldığı bildirildi.

Öte yandan  Bağdat yönetimi ve Haşdi Şabi'nin, Bölgesel Yönetime gece saat 02.00'ye kadar tanıdığı süre doldu.
TALABANİ'NİN OĞLU İRAN'LA GÖRÜŞÜYOR İDDİASI

Öte yandan bölgeden bir ilginç iddia daha geldi. Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile İranlı bazı üst düzey yetkililerin bir araya geldiği iddia edildi.

AA muhabirine konuşan ancak isminin açıklanmasını istemeyen bir Peşmerge komutanı, KYB'den bazı üst düzey sorumlular ve İranlı askeri yetkililerle  Kerkük'ün Reşad köyünde bir araya geldiğini ileri sürdü. Peşmerge komutanı, KYB'den toplantıya kısa bir süre önce hayatını kaybeden  Celal Talabani'nin oğlu Pavel Talabani ve KYB'nin İstihbarat (Zanyari) Müdürü  Lahor Şeyh Cengi'nin katıldığı iddiasında bulundu.

Söz konusu komutan, KYB ve İranlı yetkililerinin, Haşdi Şabi'nin  Kerkük'ü kontrol etmesi planı üzerinde görüşme yaptıklarını söyledi.  İran  Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani de eski  Irak  Cumhurbaşkanı ve KYB Genel Sekreteri  Celal Talabani'nin  Süleymaniye kentindeki mezarını ziyaret etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
IrakKerkük
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