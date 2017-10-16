Kerkük'te köşeye sıkışan Barzani'ye PKK'dan destek

TERÖR örgütü PKK'ya yakın ANF, terör örgütü PKK'nın Kerkük'te 'savunma hattı oluşturmaya başladığını' duyurdu. Irak hükümeti dün, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkililerini Kerkük'e PKK militanlarını yerleştirmekle suçlamış, bu durumun 'savaş ilanı' olduğu belirtmişti.

IRAK ORDUSU OPERASYON BAŞLATTI

Irak'ta merkezi yönetim ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasında tırmanan gerilimin ardından Irak ordusu gece yarısı Kerkük'te askeri üs ve petrol kuyularını ele geçirmek için operasyon başlattı.

AĞIR SİLAHLARLA İLERLİYORLAR

Irak ordusunun gece saatlerinde Kerkük'ü peşmergeden kurtarmak için başlattığı saldırılar, Türkmen ilçeleri Tazehurmatu ve Tuzhurmatu çevresinde yoğunlaştı. Yerel kaynaklar, ordu birliklerinin ayrıca tanklar ve ağır silahlarla Taze ilçesine girmeye hazırlandığını bildiriyor.

SAVUNMA HATTI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORLAR

Terör örgütü PKK da, Kerkük'te devreye girdi. Kanlı örgüt, savunma hattı oluşturmaya başladığını açıkladı. Teröristler peşmerge ile birlikte cephede yer alıyor.

AFP haber ajansı Iraklı güçlerin Kerkük yakınlarındaki yolları ve alt yapı tesislerini ele geçirdiğini duyurdu.

Reuters haber ajansı, ABD tarafından eğitilen elit Irak askerlerinin de operasyonda yer aldığını aktarıyor. Cephedeki çatışmaları canlı veren devlet televizyonu, petrol sahalarını kapsayan büyük bir alanının peşmergeden geri alındığını duyurdu.

PKK'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Terör örgütüne yakın bir internet sitesi, PKK'nın askeri kanadı HPG'nin, Kerkük'te "Savunma hattı oluşturmaya başladığı" bilgisini geçti. Haberde, "Bölgede bulunan HPG Güçleri Komutanlığı, ' Kerkük'ü savunmak isteyenler mevzilerimize doğru gelsin' çağrısında bulundu" ifadesi yer aldı.

BARZANİ YÖNETİMİ YALANLAMIŞTI

Irak yönetimi son olarak dün akşam IKBY'nin Kerkük'e PKK terör örgütü unsurlarını yerleştirdiği suçlamasında bulunarak, bunun savaş ilanı olduğunu açıklamıştı. IKBY'den gelen jet açıklamada ise "Kerkük'te PKK iddiaları asılsızdır" denilmişti.