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16 Ekim 2017 Pazartesi - Günlük Burç Yorumu
16 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Kerkük'te köşeye sıkışan Barzani'ye PKK'dan destek

Irak ordusunun Kerkük operasyonunu başlatmasının ardından terör örgütü PKK'dan peşmergeye destek geldi. Terör örgütü Kerkük'te savunma hattı oluşturmaya başladı

Kerkük'te köşeye sıkışan Barzani'ye PKK'dan destek

Irak ordusunun Kerkük operasyonunu başlatmasının ardından terör örgütü PKK'dan peşmergeye destek geldi. Terör örgütü Kerkük'te savunma hattı oluşturmaya başladı

16 Ekim 2017 Pazartesi 11:22
Kerkük'te köşeye sıkışan Barzani'ye PKK'dan destek
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TERÖR örgütü  PKK'ya yakın ANF, terör örgütü  PKK'nın  Kerkük'te 'savunma hattı oluşturmaya başladığını' duyurdu.  Irak hükümeti dün,  Irak  Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkililerini  Kerkük'e  PKK militanlarını yerleştirmekle suçlamış, bu durumun 'savaş ilanı' olduğu belirtmişti.

IRAK ORDUSU OPERASYON BAŞLATTI

Irak'ta merkezi yönetim ile  Irak  Kürt Bölgesel Yönetimi arasında tırmanan gerilimin ardından  Irak ordusu gece yarısı  Kerkük'te askeri üs ve petrol kuyularını ele geçirmek için operasyon başlattı.

AĞIR SİLAHLARLA İLERLİYORLAR

Irak ordusunun gece saatlerinde  Kerkük'ü peşmergeden kurtarmak için başlattığı saldırılar, Türkmen ilçeleri Tazehurmatu ve Tuzhurmatu çevresinde yoğunlaştı. Yerel kaynaklar, ordu birliklerinin ayrıca tanklar ve ağır silahlarla Taze ilçesine girmeye hazırlandığını bildiriyor.

SAVUNMA HATTI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORLAR

Terör örgütü  PKK da,  Kerkük'te devreye girdi. Kanlı örgüt, savunma hattı oluşturmaya başladığını açıkladı. Teröristler peşmerge ile birlikte cephede yer alıyor.
AFP haber ajansı Iraklı güçlerin  Kerkük yakınlarındaki yolları ve alt yapı tesislerini ele geçirdiğini duyurdu.

Reuters haber ajansı,  ABD tarafından eğitilen elit  Irak askerlerinin de operasyonda yer aldığını aktarıyor. Cephedeki çatışmaları canlı veren devlet televizyonu, petrol sahalarını kapsayan büyük bir alanının peşmergeden geri alındığını duyurdu.

PKK'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Terör örgütüne yakın bir internet sitesi,  PKK'nın askeri kanadı HPG'nin,  Kerkük'te "Savunma hattı oluşturmaya başladığı" bilgisini geçti. Haberde, "Bölgede bulunan HPG Güçleri Komutanlığı, ' Kerkük'ü savunmak isteyenler mevzilerimize doğru gelsin' çağrısında bulundu" ifadesi yer aldı.

BARZANİ YÖNETİMİ YALANLAMIŞTI

Irak yönetimi son olarak dün akşam IKBY'nin  Kerkük'e  PKK terör örgütü unsurlarını yerleştirdiği suçlamasında bulunarak, bunun savaş ilanı olduğunu açıklamıştı. IKBY'den gelen jet açıklamada ise "Kerkük'te  PKK iddiaları asılsızdır" denilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika Birleşik DevletleriKürt Bölgesel YönetimiFransız Haber AjansıMESUD BARZANİMesut Barzani
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