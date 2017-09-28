Kerkük'te Irak Türkmen Cephesine ait iki noktaya saldırı

AZADİ Polis Merkezinde görevli Nejdet Vindavi,kimliği belirsiz kişilerin Kale Bürosu ile dernek binasına ateş açarak kaçtığını söyledi.

Vindavi, can kaybı ya da yaralanan olmayan saldırıların söz konusu binalarda hasarla sonuçlandığını kaydetti.

Nejdet Vindavi, polisin olaylarla ilgili inceleme başlattığını aktardı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) gayrimeşru referandumun Kerkük'te de yapılmasından dolayı valilik tarafından olası bir karışıklığa karşı sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.