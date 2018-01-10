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Kendisini şikayet eden müşteriyi bulmak için 850 km yol gitti

Çin'de internet üzerinden satış yapan bir dükkan sahibi, kendisinden şikayetçi olan müşterisini bulmak için 850 km yol gitti. Kadına şiddet uygulayan adamın görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı

Kendisini şikayet eden müşteriyi bulmak için 850 km yol gitti

Çin'de internet üzerinden satış yapan bir dükkan sahibi, kendisinden şikayetçi olan müşterisini bulmak için 850 km yol gitti. Kadına şiddet uygulayan adamın görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı

10 Ocak 2018 Çarşamba 19:46
Kendisini şikayet eden müşteriyi bulmak için 850 km yol gitti
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ÇİN'DE internet üzerinden satış yapan bir işyeri sahibi, hizmetinden şikayet eden kadın müşteri Xiao Die'yi bulmak için 850 kilometre yol gitti. Bir gün ve gece yolculuk yapıp kadını bulan öfkeli adam, ona acımasızca saldırdı. İş yeri sahibi cadde üzerinde yakaladığı kadının yüzüne yumruk attı ve tekmeleyerek dövdü.

SİPARİŞİ GEÇ GELDİ DİYE ŞİKAYET ETMİŞTİ

Kadın, sipariş verdiği elbisenin üç gün sonra kendisine yollanması üzerine alışveriş şirketinin web sayafasına girip şikayette bulunmuştu. Bunun üzerine dükkanın sahibi, kadına hakaret içeren mesajlar attıktan sonra kadının yaşadığı şehre gidip kadını dövdü. Etraftakiler ise olaya müdahale etmek yerine sadece izlediler.

KADININ VÜCUDUNDA KIRIKLAR VAR

 Polis görüntülerden yola çıkarak ismi Mr. zhang olarak açıklanan adamı yakalayarak gözlatına aldı. Hastaneye kaldırılan kadının vucudunda morluklar ve kırıklar olduğu tespit edildi.

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Anahtar Kelimeler:
çinInternetŞiddet
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