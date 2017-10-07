Kendisini aldatan nişanlısını düğünde böyle ifşa etti

DÜNYA bu düğünü konuşuyor… Fakat Singapur’da gerçekleşen bu düğünün öne çıkan detayı şatafatlı ve aşırı lüks bir düğün olması değil. Bu düğünün öne çıkan özelliği, ince bir şekilde hesaplanmış intikam senaryosunu barındırması.

Her şey bundan yaklaşık 6 ay önce başladı. İsmi açıklanmayan bir iş adamı, Ajax isimli bir dedektif ve koruma bürosuna ulaşarak eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini söyledi. Bunun üzerine görevi üstlenen Zhuo isimli dedektif 6 ay boyunca kadını takip etti. Ve gerçekten de genç kadının başka bir erkekle otel odalarında buluşup seviştiğini kamerasıyla ölümsüzleştirdi.

İngiltere’nin çok satan gazetelerinden Daily Mirror’a da konu olan haberde konuşan dedektif Zhuo, “Ben video ve görselleri müşteriye verdim. Aradan haftalar geçti ve ben çiftin yüzük attığını düşünürken birden ofise düğün davetiyeleri geldi. Ben oldukça şaşırdım ama düğüne gittim. Düğünde ise her şey belli oldu” ifadesini kullandı.

Düğünde yeminler edilmeden önce sahneye çıkan iş adamı, kısa bir konuşma yaptıktan sonra dev ekranda özel dedektifin çektiği videoları paylaştı. Kendisini başka bir erkekle aldatan kadının görüntülerini bütün davetliler ve akrabalar şok içinde izlerken, gelinlikler içerisindeki kadın gözyaşları ve utanç içerisinde salonu terk etti.