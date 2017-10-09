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Kendisini aldatan nişanlısını 6 ay takip ettirdi, düğünde rezil etti

Birlikte olduğu kadının kendisini aldattığını düşünen iş adamı, bir dedektif tutarak nişanlısını 6 ay takip ettirdi ve acı gerçeğin kanıtlarını düğünde davetlilerle paylaştı

Kendisini aldatan nişanlısını 6 ay takip ettirdi, düğünde rezil etti

Birlikte olduğu kadının kendisini aldattığını düşünen iş adamı, bir dedektif tutarak nişanlısını 6 ay takip ettirdi ve acı gerçeğin kanıtlarını düğünde davetlilerle paylaştı

09 Ekim 2017 Pazartesi 09:44
Kendisini aldatan nişanlısını 6 ay takip ettirdi, düğünde rezil etti
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DÜNYA bu düğünü konuşuyor. Fakat  Singapur'da gerçekleşen bu düğünün öne çıkan detayı şatafatlı olması değil. Bu düğünün özelliği, ince bir şekilde hesaplanmış intikam senaryosunu barındırması.

6 AY BOYUNCA TAKİP ETTİRDİ

Her şey bundan yaklaşık 6 ay önce başladı. İsmi açıklanmayan bir iş adamı,  Ajax isimli bir dedektif ve koruma bürosuna ulaşarak sevgilisinin kendisini aldattığından şüphelendiğini söyledi. Bunun üzerine görevi üstlenen Zhuo isimli dedektif 6 ay boyunca kadını takip etti. Ve gerçekten de genç kadının başka bir erkekle otel odalarında buluşup seviştiğini kamerasıyla ölümsüzleştirdi.

DEDEKTİF, BİLE SONUNU TAHMİN EDEMEDİ

İngiltere'nin çok satan gazetelerinden  Daily Mirror'a da konu olan haberde konuşan dedektif Zhuo, "Ben video ve görselleri müşteriye verdim. Aradan haftalar geçti ve ben çiftin yüzük attığını düşünürken birden ofise düğün davetiyeleri geldi. Ben oldukça şaşırdım ama düğüne gittim. Düğünde ise her şey belli oldu" ifadesini kullandı.

DAVETLİLERE İZLETİP DÜĞÜNÜ İPTAL ETTİ

Düğünde yeminler edilmeden önce sahneye çıkan iş adamı, kısa bir konuşma yaptıktan sonra dev ekranda özel dedektifin çektiği videoları paylaştı. Kendisini başka bir erkekle aldatan kadının görüntülerini bütün davetliler ve akrabalar şok içinde izlerken, beyazlar içerisindeki kadın gözyaşları ve utanç içerisinde salonu terk etti.

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