Kendini vampir sanan çocuk yaşlı adamın yüzünü parçaladı

ABD’nin Massachusetts eyaletindeki Taunto’da vampir dehşeti yaşandı… Taunto’da yaşayan 19 yaşındaki Joel Davila, dün gece 55 yaşındaki bir adama saldırdı. Kendini vampir sanan Davila bir anda süpermarkette alışveriş yapan adamın üzerine atladı.

Süpermarket çalışanı yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.İsmi açıklanmayan market sahibinin üzerine çullanan Davila kısa süre sonra adamın parmağını ve yüzünü ısırmaya başladı. Talihsiz adamın gözünün hemen altını ısıran ve oradan bir parça et koparan Davilla daha sonra kanı yüzüne sürmeye başladı.

Saldırgan, kanlar içindeki süpermarket koridorunda polisi bekledi.

Davila’nın boş anından faydalanan adam kaçtı. Şikayet üzerine olay yerine gelen polis Davila’yı gözaltına aldı. Görgü tanıklar Davila’nın, “Ben et yemiyorum, sadece kan içiyorum” dedi. Hastaneye kaldırılan adam, “Bana önce tısladı ve daha sonra da üzerime atladı” dedi. Süpermarketin koridorunda polisi bekleyen saldırgan hakim karşısına çıkarıldı. Hakim, Davila’nın ruh sağlığının kontrol edilmesi için talimat verdi. Davila’nın şizofreni ile mücadele ettiği aktarıldı.

Gözaltına alındıktan kısa bir süre sonra hakim karşısına çıkan saldırganın duruşmada neşeli olduğu gözlendi. Duruşmayı izleyen Davila’nın büyükannesi, “Yaşananlardan dolayı herkesten özür diliyorum, dilerim torunum en kısa sürede iyileşir” dedi.