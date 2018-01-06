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Kendinden 33 yaş büyük adam ile evlenen kızı ailesi evlatlıktan reddetti

Almanya'da kendinden 33 yaş büyük adam ile evlenen kızı ailesi evlatlıktan reddetti

Kendinden 33 yaş büyük adam ile evlenen kızı ailesi evlatlıktan reddetti

Almanya'da kendinden 33 yaş büyük adam ile evlenen kızı ailesi evlatlıktan reddetti

06 Ocak 2018 Cumartesi 21:53
Kendinden 33 yaş büyük adam ile evlenen kızı ailesi evlatlıktan reddetti
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KENDİNDEN 33 Yaş Büyük Adam ile Evlenen Kızı Ailesi Evlatlıktan Reddetti 5 saat önce
Almanya'da kendinden 33 yaş büyük adam ile evlenen kızı ailesi evlatlıktan reddetti.

 Almanya'nın Munden şehrinde yaşayan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi kız Selma Teichmann, geçen sene tanış kendisinden 33 yaş büyük 52 yaşındaki Maik Lier ile tanıştı.

FACEBOOKTAN ARKADAŞLIK İSTEĞİYLE BAŞLADI

Maik genç kıza sosyal medya üzerinden arkadaşlık isteği gönderip mesaj göndermeye başladı. İlk başlarda Maik'in mesajlarına cevap vermeyen Selma daha sonra yavaş yavaş Maik'e sohbet etmeye başlayıp aşık oldu.

Bir süre mesajlaşan çift daha sonra buluşup ilişki yaşamaya başladılar.

İLK GÖRÜŞTE AŞK

Selma, Maik bana ilk görüşte aşık oldu. Mesajlarına ilk başlarda cevap vermedim ama daha sonra gizlimeye çaılştığım duygularıma hakim olamadım.

Selma, ailesinin bu ilişkiye karşı çıkıp kendisini evlatlıktan reddetmesine rağmen Maik ile evleneceğini söyledi. Selma, son olarak aşkın yaşının etiketinin olmadığını ve aşkın sadece aşk olduğunu herkese göstereceğini söyledi.

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