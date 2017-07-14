Kemençe ustası Yakupoğlu öldü

UZUN yıllardır kemençesiyle Karadenizlileri eğlendiren Muhammet Yakupoğlu, yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü. Ses sanatçısı İlknur Yakupoğlu’nun da ağabeyi olan Muhammet Yakupoğlu, çok sayıda ünlü Karadenizli sanatçının albümüne kemençesiyle destek vermekle ve kemençeci yetiştirmesiyle tanınıyordu. Şeker hastası olan Muhammet Yakupoğlu, bir süre öncede beyin felci geçirmişti. Bir yılı aşkındır hastanede tedavi gören Yakupoğlu, diğer yandan böbrek yetmezliği çekiyordu. Hastanenin tedaviyi hafta başında durdurduğu eşine bildirilmesinin ardından, Yakupoğlu, geçen salı günü Mülheim an der Ruhr’daki evine götürüldü. Muhammet Yakupoğlu, ertesi gün sabaha karşı hayata gözlerini yumdu

CENAZE NAMAZINI OKUL ARKADAŞI KILDIRDI

Çevresinde oldukça sevilen usta kemençeci Muhammet Yakupoğlu için, Mülheim an der Ruhr’daki DİTİB Fatih Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Yakupoğlu’nun tabutunun üstüne, Türk bayrağı ve çok sevdiği Trabzonspor’un bir forması konuldu. Cenaze namazını, Yakupoğlu’nun Tonya’da birlikte okula gittiği Süleyman Malkoçoğlu kıldırdı. Yakupoğlu’nun cenazesi, uçakla Trabzon’a götürüldü.