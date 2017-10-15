Kazanan belli oldu

KIRGIZİSTAN'IN iktidar partisinin cumhurbaşkanı adayı Soorobay Ceenbekov, ilk sonuçlara göre yüzde 54 oyla seçimi kazandı. Ceenbekov'un en büyük rakibi meclisteki Cumhuriyet Partisi kurucu lideri ve adayı Ömürbek Babanov.



İki lider oylarını başkent Bişkek'te kullandı. Merkez Seçim Komisyonundan (MSK) yapılan açıklamada, oy verme işleminin yerel saatle 08.00'de başladığı ve 20.00'de sona erdiği belirtilerek, oy sandıklarının kapandığını duyuruldu.



Seçimde sadece biyometrik verileri alınan seçmenler, kurulan 2 bin 375 sandıkta oyunu kullandı. Seçimleri, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Türk Keneşi, Şanhgay İşbirliği Örgütü gibi kurumların yanı sıra Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 59 ülkeden toplam 773 gözlemci takip etti.



Yüzde 50'den fazlası yetiyor



Geçerli oyların yüzde 50'sinden fazlasını alan aday, Kırgızistan'ın yeni Cumhurbaşkanı olacak. Aksi halde seçim, en çok oyu alan iki aday arasında iki hafta sonra tekrarlanacak ve sandıktan çıkan isim 6 yıl süreyle Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı makamına oturacak.



MSK üyesi Gülnara Curabayeva, yaptığı açıklamada, 6 milyon 150 bin nüfuslu ülkede oy kullanma hakkına sahip 3 milyon 34 bin 84 kişiden 1 milyon 213 bin 803 seçmenin oyunu kullandığını bildirmişti.

