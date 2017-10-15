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Kazanan belli oldu

İlk sonuçlara göre Kırgızistan'da seçimi, iktidar partisinin cumhurbaşkanı adayı Soorobay Ceenbekov kazandı

Kazanan belli oldu

İlk sonuçlara göre Kırgızistan'da seçimi, iktidar partisinin cumhurbaşkanı adayı Soorobay Ceenbekov kazandı

15 Ekim 2017 Pazar 18:27
Kazanan belli oldu
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KIRGIZİSTAN'IN iktidar partisinin cumhurbaşkanı adayı Soorobay Ceenbekov, ilk sonuçlara göre yüzde 54 oyla seçimi kazandı. Ceenbekov'un en büyük rakibi meclisteki Cumhuriyet Partisi kurucu lideri ve adayı Ömürbek Babanov.
 
İki lider oylarını başkent Bişkek'te kullandı.  Merkez Seçim Komisyonundan (MSK) yapılan açıklamada, oy verme  işleminin yerel saatle 08.00'de başladığı ve 20.00'de sona erdiği belirtilerek,  oy sandıklarının kapandığını duyuruldu.
 
Seçimde sadece biyometrik verileri alınan seçmenler, kurulan 2 bin 375 sandıkta oyunu kullandı. Seçimleri, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği  Teşkilatı, Türk Keneşi, Şanhgay İşbirliği Örgütü gibi kurumların yanı sıra   Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 59 ülkeden toplam 773 gözlemci takip etti.
 
Yüzde 50'den fazlası yetiyor
 
Geçerli oyların yüzde 50'sinden fazlasını alan aday, Kırgızistan'ın yeni Cumhurbaşkanı olacak. Aksi halde seçim, en çok oyu alan iki aday arasında iki hafta sonra tekrarlanacak ve sandıktan çıkan isim 6 yıl süreyle Kırgızistan  Cumhurbaşkanlığı makamına oturacak.
 
MSK üyesi Gülnara Curabayeva, yaptığı açıklamada, 6 milyon 150 bin  nüfuslu ülkede oy kullanma hakkına sahip 3 milyon 34 bin 84 kişiden 1 milyon 213  bin 803 seçmenin oyunu kullandığını bildirmişti.
 

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Son Güncelleme: 15.10.2017 19:08
Anahtar Kelimeler:
KırgızistanSoorobay Ceenbekov
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