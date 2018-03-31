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Kaza yapıp kaçtı, yakalandığında oğlunu öldürdüğünü anladı!

Çin'de alkollü sürücü motosikletle yolculuk yapan anne oğla çarpıp olay yerinden kaçtı. Çocuğun öldüğü kaza sonrası yakalanan şoför, çarpıp kaçtığı motosiklette eşi ve oğlu olduğunu öğrendi

Kaza yapıp kaçtı, yakalandığında oğlunu öldürdüğünü anladı!

Çin'de alkollü sürücü motosikletle yolculuk yapan anne oğla çarpıp olay yerinden kaçtı. Çocuğun öldüğü kaza sonrası yakalanan şoför, çarpıp kaçtığı motosiklette eşi ve oğlu olduğunu öğrendi

31 Mart 2018 Cumartesi 07:51
Kaza yapıp kaçtı, yakalandığında oğlunu öldürdüğünü anladı!
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ÇİN'İN Shangon Eyaletinde ismi Zhang olarak açıklanan ve sarhoş olduğu öğrenilen sürücü, üzerinde bir kadın ve erkek çocuğun bulunduğu elektrikli bir motorsiklete çarptı.

ANNE AĞIR YARALANDI, OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Sürücü olay yerinden kaçarken çevredekiler anne ve çocuğu en yakın hastaneye götürüp polise haber verdi. Çocuk hastane yolunda hayatını kaybederken ağır yaralanan anne ise tedavi altına alındı.

KARISI VE OĞLUNA ÇARPTIĞINI ÖĞRENDİ

Olaydan kısa süre sonra yakalanan şoför ise öğrendiği gerçekle adeta yıkıldı. Zira şoförün çarpıp kaçtığı motosiklette bulunan çocuk oğlu, motosikleti kullanan kadın ise eşiydi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

 Polis, babanın karısı ve oğlu ile beraber bir akrabalarını ziyarete gittiklerini, eve dönüşte kendisinin arabası ile eve gitmeye karar verdiğini eşi ve oğlunun ise elektrikli motorsiklet ile eve gittikleri bu sırada aşırı derece sarhoş olan babanın karısı ve oğluna çarptığını belirtti.

Babanın tutuklanıp tutuklanmadığı hakkında yorum yapılmazken olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
çinAlkollü SürücüMotosik
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