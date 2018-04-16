'Kayıp Prenses' Lalla, Ege'de bulundu!



FAS Kralı 6. Muhammed’in eşi Prenses Lalla Salma, 26 haftadır kayıptı. Ancak bu sarayda telaşa neden olmadı. Çünkü 16 yıllık evli, 2 çocuk sahibi çiftin boşanacağı iddia ediliyor. Alman Bild Gazetesi’nin haberine göre, Prenses Lalla, Yunanistan’daki Kea Adası’nda yaşıyor. Sadece 2 bin 500 kişinin ikamet ettiği adada bir malikânede insanlardan uzak bir şekilde adeta inzivaya çekilen prensesin haftalık harcamasının ise 5 milyon Euro olduğu iddia edildi.

Eski bir bilgisayar mühendisi olan Prenses Lalla ile eşinin ilişkisinin 2012 yılında bittiği öne sürülüyor. Zira 2012 yılında Fas Kralı 6. Muhammed’in eşcinsel olduğuna ilişkin haberler skandal yaratmıştı. Kral ile prenses, 1999’da bir partide tanışmış ve 2001’de evlenmişti. Kral Muhammed’in tessettürlü olmayan bir kadını eş olarak seçmesi, o dönem Fas’ta büyük gürültü koparmıştı.