Kayıp futbolcunun uçağından flaş haber

FRANSA'NIN Nantes takımından İngiltere'nin Cardiff City takımına transfer olmak için 20 Ocak'ta özel bir uçakla yola çıkan Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın uçağı Manş Denizi üzerinde kaybolmuştu. Olayla ilgili Fransız Güvenlik Araştırma Ofisi BEA, Contentin Yarımadası'nda iki koltuğun bulunduğunu ve muhtemelen kayıp uçağa ait olduğunu açıkladı. Fransız medyası da Emiliano Sala'yı taşıyan uçağa ait bazı kısımların bulunduğu iddia edildi.

“Hava koşulları arama çalışmasını engelliyor”

Fransız Güvenlik Araştırma Ofisi BEA'den (Bordeaux de Enquête & d'Analyzes) yapılan açıklamada, “28 Ocak günü Cotentin yarımadasındaki Surainville yakınlarındaki bir plajda koltuk minderi kısmı bulundu. Aynı gün içinde o bölgede ikinci bir yastık daha bulundu. Bir ön incelemeden sonra, yastıkların kayıp uçaktan olduğu sonucuna vardık. Savunma Bakanlığının Kurtarma ve Deniz Operasyonları Proje Ekibi (SALMO) sayesinde, olası uçak enkazını bulmak için deniz tabanının incelemesini yürütmek üzere özel bir araştırma gemisi görevlendirdik. Hava ve deniz koşulları nedeniyle, şu anda su altının aranmasının bu hafta sonunun sonunda başlamasını ve üç gün sürmesini bekliyoruz. Görevimiz, kazanın nedenini belirlemek için güvenlik soruşturmalarını tamamlamaktır” denildi.