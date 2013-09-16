Kayıp dansçı kızlar bulunacak

KAMUOYU AYDINLATILACAK
IKBY Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mesut Barzani'nin talimatıyla, 1988 yılındaki Enfal operasyonlarında Mısır'a satılan ve Kürtler arasında "Enfal'ın kadınları" olarak bilinen Kürt kızlarını arama kararı alındığı belirtildi. Baas Rejimi döneminde, Irak askerlerince Kahire'ye dansçı olarak satılan kızların durumunun öğrenilmesi için heyetin Mısır'da çalışma yürüteceği ifade edilen açıklamada, "Heyet, Mısır'a giderek elinde bilgi ve belge olanlarla görüşecek. Bölge Başkanımız Mesut Barzani, bu hassas ve önemli konuda, gerçeğin ortaya çıkarılması için talimat verdi. Bu kızlarla tanışıp, gerçek bilgiyi alarak, Kürdistan kamuoyunu aydınlatacağız" denildi.
Bölge medyasında yıllardır tartışılan Kürt kızlarının durumu, geçtiğimiz Ramazan'da, Mısır drama dizisine konu olmasıyla yeniden gündeme gelmişti. Konu IKBY'de dikkatle takip ediliyor ve tartışılıyor.
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