Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Kayıp dansçı kızlar bulunacak

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi zorla satıldığı iddia edilen Kürt kızların akıbetini öğrenmek için heyet oluşturdu

Kayıp dansçı kızlar bulunacak

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi zorla satıldığı iddia edilen Kürt kızların akıbetini öğrenmek için heyet oluşturdu

16 Eylül 2013 Pazartesi 18:39
Kayıp dansçı kızlar bulunacak
banner404
IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY), Saddam Hüseyin döneminde rejim askerleri tarafından Kahire'ye dansçı olarak satıldığı iddia edilen Kürt kızların akıbetini öğrenmek için heyet oluşturdu. Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin talimatıyla oluşturulan heyet, Mısır'a giderek, kayıp kızlara ulaşmaya çalışacak.

KAMUOYU AYDINLATILACAK

IKBY Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mesut Barzani'nin talimatıyla, 1988 yılındaki Enfal operasyonlarında Mısır'a satılan ve Kürtler arasında "Enfal'ın kadınları" olarak bilinen Kürt kızlarını arama kararı alındığı belirtildi. Baas Rejimi döneminde, Irak askerlerince Kahire'ye dansçı olarak satılan kızların durumunun öğrenilmesi için heyetin Mısır'da çalışma yürüteceği ifade edilen açıklamada, "Heyet, Mısır'a giderek elinde bilgi ve belge olanlarla görüşecek. Bölge Başkanımız Mesut Barzani, bu hassas ve önemli konuda, gerçeğin ortaya çıkarılması için talimat verdi. Bu kızlarla tanışıp, gerçek bilgiyi alarak, Kürdistan kamuoyunu aydınlatacağız" denildi.

Bölge medyasında yıllardır tartışılan Kürt kızlarının durumu, geçtiğimiz Ramazan'da, Mısır drama dizisine konu olmasıyla yeniden gündeme gelmişti. Konu IKBY'de dikkatle takip ediliyor ve tartışılıyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 16.09.2013 18:43
Anahtar Kelimeler:
IrakKÜRT KIZLARISATMAKBarzani
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim