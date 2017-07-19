Kayıp çiftin cesedini 75 yıl sonra tesadüfen buldu!

İSVİÇRE Alpleri'nde bulunan Tsanfleuron buzulunda iki donmuş ceset bulundu. Bu iki cesetin 75 yıl önce kaybolan çifte ait olduğu ortaya çıktı. 2 bin 600 metre yükseklikte bulunan bir teleferik çalışanı donmuş cesetleri tesadüfen gördü.Bölgedeki kayak tesisinin yöneticisi Bernhard Tschannen, "Arkadaşlarımızdan biri önce, gördüğü kütleyi bir taş kümesi sandı. Biraz daha yaklaştığında, sırt çantası ve bazı kaplarla, su şişesi gördü. Sonra da birer çift erkek ve kadın çorabına rastladı" diye konuştu. Cesetlerin üzerindeki kıyafetler de 75 yıl öncesinin dönemine ait olduğunu doğrular nitelikte.

Yerel medyada çıkan haberlere göre Marcelin ve Francine Dumoulin çiftinin 1942 yılında birden ortadan kayboldular. 7 çocuk sahibi çiftin cesetleri bulunamadı. Çiftin buzların arasında kaldığı ve buzlar eriyince ortaya çıktığı tahmin ediliyor.Kayıp çiftin cesedini 75 yıl sonra tesadüfen bulduŞu anda çiftin en genç kızı 79 yaşında ve tek isteği anne babasının naaşlarını hak ettiği şekilde toprağa verebilmek. Gözyaşlarına boğulan Marceline Udry-Dumoulin, bütün yaşamlarını anne babasını aramak için geçirdiklerini söyledi.Polis kayıtlarına göre çiftin kaybolduğu bilgisi 15 Ağustos 1942’de kayda geçmiş, bölgede 1925 yılından itibaren 280 kişiyle ilgili kayıp ihbarı var. Sonucu DNA testi belirleyecek.