Kayıp Alman kız Musul'dan çıktı...

LİNDA W.'nin tamamı kadınlardan oluşan, DEAŞ'a bağlı bir polis ekibinin içinde yer aldığı ve yakalandığında etrafındaki kadınlar arasında intihar yeleği giyinmiş bir bombacının bulunduğu belirtildi.Linda W., Almanya'da radikalleşme eğilimleri göstermesinin ardından ismini Meryem'e çevirmiş ve çarşaf içinde fotoğraflar çekilerek sosyal medyadan paylaşmaya başlamıştı.Alman Die Welt gazetesi, yakalanan kızı Almanya'dan kaçan Linda W'nin olduğunun Alman güvenlik makamları tarafından doğrulandığını yazdı.