Kayıp Alman kız Musul'dan çıktı...

LİNDA W.'nin tamamı kadınlardan oluşan, DEAŞ'a bağlı bir polis ekibinin içinde yer aldığı ve yakalandığında etrafındaki kadınlar arasında intihar yeleği giyinmiş bir bombacının bulunduğu belirtildi.Linda W., Almanya'da radikalleşme eğilimleri göstermesinin ardından ismini Meryem'e çevirmiş ve çarşaf içinde fotoğraflar çekilerek sosyal medyadan paylaşmaya başlamıştı.Alman Die Welt gazetesi, yakalanan kızı Almanya'dan kaçan Linda W'nin olduğunun Alman güvenlik makamları tarafından doğrulandığını yazdı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.