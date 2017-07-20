Katolik Kilise korosunda 547 çocuk istismarı

RAPORDA, Regensburger Domspatzen isimli erkek çocuk korosunun 547 üyesinin 60 yılı aşkın bir süredir fiziki ve cinsel tacize uğradığı iddia edildi. Rapor, koroda çalışanları olaylara müdahale etmemekle suçladı.

Zamanaşımı var ceza yok

Katolik Kilisesi’nin 49 üyesinin, 1945 ve 1990’ların başı arasında bu suçları işlediğinden şüphe ediliyor. Olaylara sessiz kalmakla suçlananlar arasında eski Papa 16’ncı Benediktus’un ağabeyi olan ve 30 yıl boyunca koroyu yöneten Georg Ratzinger de var. Weber, “Ratzinger başını diğer yöne çevirdiği ve yaşananlara müdahale etmeyi başaramadığı için suçlanabilir” dedi. Olayların üzerinden uzun zaman geçmesi nedeniyle şüphelilerin cezai işlem görmelerinin pek olası olmadığı kaydediliyor. Olayı incelemekle görevlendirilen avukat Ulrich Weber, Regensburger Domspatzen yatılı okulunun hem ilkokul hem de lisesinde iddia edilen suçların işlendiğini belirtti.