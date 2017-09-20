Katmandu’da Indra Jatra Festivali

KATMANDU'DAKİ Newari topluluğunun en önemli ve en renkli festivali olan Indra Jatra, Eylül ayı boyunca sürecek festivallerin ilki olarak kutlanıyor.

Festival, Basantapur Sqaure’de eski Hanuman Dhoka Sarayı’nın önünde çamdan yapılmış ahşap bir direğin kurulması ile başlıyor.

Kutubu yükseltme töreni için yüzlerce izleyici Saray Meydanı’nda ve çevredeki tapınaklarda toplanıyor.

Yaşayan Tanrıça olan Kumari’nin arabası, Katmandu’nun ana caddelerinden geçiriliyor.

Lakhay olarak bilinen maskeli dansçılar neredeyse her akşam sokaklara davullarla eşlik ediyorlar.

Festival, Indra’nın bir bitki aramak için insan biçiminde cennetten indiği zamanı anıyor.

Indra Jatra’nın her gecesi, Katmandu Durbar Meydanı çevresindeki tapınaklar ve eski saray binaları etrafında kutlanıyor.

Her akşam Yaşayan Tanrıça tapınağının önündeki platformda, Lord Vishnu’nun on tane dünyevi reenkarnasyonunu tasvir eden bir de temsili yazı bulunuyor.