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Katmandu’da Indra Jatra Festivali

Nepal'de 8 gün süren Indra Jatra Festivali sona erdi

Katmandu’da Indra Jatra Festivali

Nepal'de 8 gün süren Indra Jatra Festivali sona erdi

20 Eylül 2017 Çarşamba 17:32
Katmandu’da Indra Jatra Festivali
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KATMANDU'DAKİ Newari topluluğunun en önemli ve en renkli festivali olan Indra Jatra, Eylül ayı boyunca sürecek festivallerin ilki olarak kutlanıyor.

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Festival, Basantapur Sqaure’de eski Hanuman Dhoka Sarayı’nın önünde çamdan yapılmış ahşap bir direğin kurulması ile başlıyor.

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Kutubu yükseltme töreni için yüzlerce izleyici Saray Meydanı’nda ve çevredeki tapınaklarda toplanıyor.

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Yaşayan Tanrıça olan Kumari’nin arabası, Katmandu’nun ana caddelerinden geçiriliyor.

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Lakhay olarak bilinen maskeli dansçılar neredeyse her akşam sokaklara davullarla eşlik ediyorlar.

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Festival, Indra’nın bir bitki aramak için insan biçiminde cennetten indiği zamanı anıyor.

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Indra Jatra’nın her gecesi, Katmandu Durbar Meydanı çevresindeki tapınaklar ve eski saray binaları etrafında kutlanıyor.

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Her akşam Yaşayan Tanrıça tapınağının önündeki platformda, Lord Vishnu’nun on tane dünyevi reenkarnasyonunu tasvir eden bir de temsili yazı bulunuyor.

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KatmanduIndraFestival
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