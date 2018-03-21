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Günlük Burç Yorumu - 21 Mart 2018 Çarşamba
21 Mart Günlük Burç Yorumu

Katliam! Minibüsü taradılar: 2'si çocuk 6 ölü

Kerkük’ün güneyinde Tuzhurmatu-Dakuk ilçeleri arasında sivilleri taşıyan minibüse silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ikisi çocuk 6 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

Katliam! Minibüsü taradılar: 2'si çocuk 6 ölü

Kerkük’ün güneyinde Tuzhurmatu-Dakuk ilçeleri arasında sivilleri taşıyan minibüse silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ikisi çocuk 6 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

21 Mart 2018 Çarşamba 08:54
Katliam! Minibüsü taradılar: 2'si çocuk 6 ölü
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OLAY, Kerkük’ün güneyindeki Tuzhurmatu ve Dakuk ilçeleri arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği bilinmeyen silahlı kişiler tarafından seyahatten dönen vatandaşların bulunduğu minibüsüne silahlı saldırı düzenlendi. 

Saldırıda ikisi çocuk 6 kişi öldü, aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar tedavi için Tuzhurmatu Hastanesine kaldırıldı.

Saldırının iki pikap ile gelen kimliği bilinmeyen kişiler tarafından yapıldığı bildirildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan bu saldırıdan birkaç saat önce terör örgütü DEAŞ militanları tarafından, kerkük'ün Hamrin Dağları’nda bulunan Allas Petrol Kuyusu’nu koruyan polislere de silahlı bir saldırı düzenledi. Saldırı sonrasında 5 polisin kayıp olduğu bildirildi. 
 

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Anahtar Kelimeler:
KatliamMinibüsKerkük
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