Katar'dan flaş karar

KATAR resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Emiri Şeyh Temim , "teröristlerin, terör suçlarının, terör yapılanmalarının tanımı ve terör finansmanı ile mal varlıklarının dondurulması konularını kapsayan terörle mücadele hakkındaki bazı kanunların değiştirilmesini" öngören kararname yayımladı. Haberde daha fazla ayrıntı verilmedi.

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