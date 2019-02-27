Katar Pakistan'a uçuşları askıya aldı

Katar, Pakistan'a uçak seferlerini askıya aldığını duyurdu

Katar Pakistan'a uçuşları askıya aldı
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KATAR Sivil Havacılık Kurumundan yapılan yazılı açıklamada,  Pakistan'ın hava sahasını kapatması üzerine Katar'dan Pakistan'a yapılan tüm  ticari uçuşların askıya alındığı belirtildi.
 
Açıklamada, yolcuların ve uçakların güvenliği için gerekli tüm  tedbirlerin alınacağı ve konunun yakından takip edileceği aktarıldı.
Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimin ardından Pakistan tüm hava  sahasını kapatmıştı.
 
Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim
 
Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerginlik, Hindistan'da 14  Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü  bombalı saldırıyla başladı.
 
Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı  kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.
 
Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında  bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
 
Pakistan da bu sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle  Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları  Hindistan hava sahasına girdi.
 
Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken,  İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.
 
Gelişmeler üzerine Pakistan tüm hava sahasını kapattı, Hindistan ise  bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.
 

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