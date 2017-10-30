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Katar kriziyle ilgili flaş açıklama!

Bahreyn Kralı Al Halife, "Katar, bugün sözleşme ve antlaşmaların yanı sıra KİK'i ayakta tutan bağlara saygı göstermediğini ispatladı ve KİK üyesi ülkelerin güvenliğini hedef alan politikalar izledi. Dışarıdan güç almaya çalışarak kardeşlerinin güvenliğini tehdit edenlere karşı daha kararlı adımlar atmanın zamanı gelmiştir" dedi

Katar kriziyle ilgili flaş açıklama!

Bahreyn Kralı Al Halife, "Katar, bugün sözleşme ve antlaşmaların yanı sıra KİK'i ayakta tutan bağlara saygı göstermediğini ispatladı ve KİK üyesi ülkelerin güvenliğini hedef alan politikalar izledi. Dışarıdan güç almaya çalışarak kardeşlerinin güvenliğini tehdit edenlere karşı daha kararlı adımlar atmanın zamanı gelmiştir" dedi

30 Ekim 2017 Pazartesi 19:53
Katar kriziyle ilgili flaş açıklama!
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BAHREYN Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Katar'ın üslubunu  sürdürerek 4 ülkenin taleplerine olumlu karşılık vermeden yer alacağı Körfez  zirveleri ile toplantılarına katılmayacaklarını belirtti. 
 
Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan habere göre, Al Halife, başkent  Manama'daki el-Kudaybiye Sarayı'nda başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu  toplantısında, "Katar, bugün sözleşme ve antlaşmaların yanı sıra Körfez İşbirliği  Konseyi'ni (KİK) ayakta tutan bağlara saygı göstermediğini ispatladı ve KİK üyesi  ülkelerin güvenliğini hedef alan politikalar izledi." dedi.
Katar'ın "üslubunu düzelterek" Suudi Arabistan, Birleşik Arap  Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın taleplerine olumlu karşılık vermesi  gerektiğini ifade eden Al Halife, aksi halde Katar'ın yer alacağı Körfez  zirveleri ve toplantılarına katılmayacaklarını söyledi.
 
KİK'in güçlü ve birbirine bağlı bir oluşum olduğuna dikkati çeken Al  Halife, şunları kaydetti:
 
"Dışarıdan güç almaya çalışarak kardeşlerinin güvenliğini tehdit  edenlere karşı daha kararlı adımlar atmanın zamanı gelmiştir. Hayırlı toplantılar  ile zirvelerin, bu sistemin (KİK) iyiliğini istemeyen hatta engeller çıkaranla  yapılması mümkün değildir."
 
Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da  Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol  açmıştı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Katar KriziBahreyn Kralı Al Halife
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