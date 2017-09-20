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Katar Emiri: 'Biz boyun eğmeyi reddettik'

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkesinin ve halkının, komşuları tarafından 5 Haziran'dan beri uygulanan haksız ambargo altında olduğunu belirterek, "Buradan karşılıklı egemenlik haklarımıza saygı göstererek ön koşulsuz diyalog çağrımızı yineliyorum." dedi

Katar Emiri: 'Biz boyun eğmeyi reddettik'

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkesinin ve halkının, komşuları tarafından 5 Haziran'dan beri uygulanan haksız ambargo altında olduğunu belirterek, "Buradan karşılıklı egemenlik haklarımıza saygı göstererek ön koşulsuz diyalog çağrımızı yineliyorum." dedi

20 Eylül 2017 Çarşamba 00:51
Katar Emiri: 'Biz boyun eğmeyi reddettik'
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KATAR Emiri Al Sani, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ülkesine uygulanan  ambargoyu eleştirdi.

Katar'ın, BM şartının da gereği olarak hem bölgesinde hem de tüm  dünyada barış ve güvenlik için çalıştığını belirten Al Sani, ülkeler arasındaki  sorunların diyalog ve barışçı şekilde çözülmesinden yana olduklarını söyledi.

Son dönemde baskı altındaki halkların kendilerini yalnız hissettiğini  ifade eden Al Sani, "Son günlerde baskı ve zulüm altındaki insanların  kaderleriyle tek başlarına yüzleşmek durumunda kaldıkları yönünde bir his  yayılıyor. Sanki uluslararası arenada 'orman kanunları' geçerliymiş gibi.  Uluslararası hukuku ve anlaşmaları uygulayacak bir sistemin yokluğunda tehdit  altındaki ülkeler kendi ittifakları ve imkanlarıyla ayakta durmaya çalışıyorlar."  diye konuştu.

Al Sani, ülkesine uygulanan blokeyi de gündeme getirerek, "Ülkem ve  halkım, komşularımızın 5 Haziran'dan beri uyguladığı haksız ambargo altındayken  karşınızdayım. Bu ambargo, aile bağları dahil hayatın tüm katmanlarını etkiliyor.  Katar, ekonomi ve kalkınmasını söz konusu ülkelerin kontrolü altında olmayan hava  ve deniz rotaları üzerinden devam ettiriyor. Katar'a uygulanan ambargo önceden  bilgi verilmeden aniden uygulandığı için Katarlılar bunu ihanet olarak  görmektedir." değerlendirmesinden bulundu.

"Bu ambargo terörizm değil mi?

Bu kampanyayı düzenleyenlerin Katar'ın "hemen diz çökeceğini"  sandıklarını anlatan Al Sani, yalan haberleri siber saldırı ile yaydıklarını  belirtti.

Bu ambargoyu uygulayan ülkelerin, bir ülkenin siyasetine müdahale  etmek için ilaç, gıda gibi temel ihtiyaçları istismar ettiklerini kaydeden Al  Sani, "Bu uygulama terörizmin bir tanımı değil mi?" diye sordu.

Ambargocu ülkelerin ellerindeki finansal araçlarla bu ambargoya diğer  ülkelerin de katılması için şantaj ve baskı yaptıklarını da ifade eden Al Sani,  ambargonun gerekçesi olarak gösterdikleri iddiaları doğrulayacak hiçbir geçerli  delil ortaya koyamadıklarını vurguladı.

Tüm baskılara direndiklerini söyleyen Al Sani, "Kuşatma, baskı ve  diktelere boyun eğmeyi reddettik. Bununla birlikte diyaloğa açık olduk.  Farklılıklarımızı müzakereler yoluyla çözmeye hazır olduğumuzu bildirdik. Buradan  karşılıklı egemenlik haklarımıza saygı göstererek ön koşulsuz diyalog çağrımızı  yineliyorum." ifadelerini kullandı.

Al Sani, Katar'ın egemenliğine saygı gösteren ve bu kriz döneminde  Katar halkına destek olan "dost ve kardeş ülkelere" de teşekkür etti.

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katar emiri boyun eğmeyi reddettik 039
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