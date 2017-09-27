Katar'dan Washington yönetimine 'kara liste' çağrısı

KATAR hükümetine bağlı Ulusal İnsan Hakları Komitesi Başkanı Ali bin Samih Marri, ABD Kongresini, Katar'a abluka uygulayan ülkeleri uluslararası antlaşmaları ihlal eden devletlerin yer aldığı "kara listeye" almaya çağırdı.

Katar resmi haber ajansı QNA, ABD'yi ziyaret eden Marri'nin, ABD Kongresi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Tom Lantos ile bir araya geldiğini duyurdu.

Görüşmede Marri'nin, Washington yönetiminden, Katar'a uygulanan ablukanın kaldırılması için acilen harekete geçmesini istediği ve abluka uygulayan ülkeleri uluslararası anlaşmaları ihlal eden devletlerin yer aldığı "kara listeye" almasını talep ettiği bildirildi.

Ablukayla ilgili ayrıntılı bir rapor sunan Marri'nin ABD'li yetkiliyi Doha'ya davet ettiği ve Katar'a uygulanan abluka nedeniyle mağdur olan vatandaşlarla birebir görüşmesi teklifinde bulunduğu da belirtildi.