Katar'dan flaş açıklama... '15 Temmuz'un benzeri....'

AL -Attiyah Suudi Arabistan ve Mısır'ın başını çektiği abluka uygulamasını 15 Temmuz darbe girişimine benzetti. Türkiye’nin İslam dünyası için onurlu bir duruş sergilediğini belirten Katar Savunma Bakanı benzer bir darbe girişimi için sıradaki ülkenin Katar olabileceği ihtimalinden bahsetti.

"SIRADAKİ HEDEF KATAR OLABİLİR"

Katarlı bakan 15 Temmuz darbe girişiminin anıldığı haftada konuya ilişkin “Evet, bu olayı çok yakından takip ettik. Dürüst olmak gerekirse Katar Emiri o gün Erdoğan’ı arayan ilk devlet başkanıydı. Düşünüyoruz ki Katar sıradaki hedef olabilir. Çünkü Türkiye ve Katar dünya üzerindeki mazlum insanlara karşı ortak onurlu bir duruş sergiliyor, bu noktada Katar bir sonraki hedef olabilir.”