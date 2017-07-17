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'Katar da bir darbenin hedefi olabilir'

Katar Savunma Bakanı Atiyye, FETÖ'nün darbe girişimini çok yakından takip ettiklerini belirterek, "Katar'ın sıradaki hedef olabileceğini düşünüyorum." dedi

'Katar da bir darbenin hedefi olabilir'

Katar Savunma Bakanı Atiyye, FETÖ'nün darbe girişimini çok yakından takip ettiklerini belirterek, "Katar'ın sıradaki hedef olabileceğini düşünüyorum." dedi

17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:14
'Katar da bir darbenin hedefi olabilir'
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KATAR Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El-Atiyye, TRT World televizyon kanalına verdiği mülakatta, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu, soruları yanıtladı.

Ülkesi ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizde, Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün tartışma konusu olup olmadığının sorulması üzerine Atiyye, kendilerinden istenen 13 maddelik talep listesi içinde ülkedeki Türk üssünün kapatılmasının yer aldığını söyledi.

Atiyye, "Ama ne yazık ki Katar'a saldırıp, Katar'ı abluka altına alma kararının zamanı bizim tarafımızdan belirlenmedi, zamanı onlar belirledi. Bu yüzden çok uzun zamandan beri herkes tarafından bilinen bir üssü gelip de bizden kapatmamızı isteyemezler. Bu sadece iki egemen devlet arasındaki ilişkileri ilgilendirir." diye konuştu.

"Katar da bir darbenin hedefi olabilir"
Türkiye'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin üzerinden 1 yıl geçtiğinin hatırlatılması ve Katar'ın böyle bir şeyle karşı karşıya olma ihtimalinin sorulması üzerine Atiyye, darbe girişimi olduğunda durumu çok yakından takip ettiklerini belirtti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin o gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayan ilk kişi olduğunu dile getiren Atiyye, "Katar'ın sıradaki hedef olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye ve Katar dünya üzerindeki mazlum insanlara yönelik ortak onurlu bir duruş sergiliyor, bu noktada Katar bir sonraki hedef olabilir." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
KatarHalid Bin Muhammed El-AtiyyeFetö
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