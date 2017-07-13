Katar ambargosu size çok şey katar

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci ambargo sonrası Katar’ın günlük ya da uzun vadeli ihtiyaçlarının giderilmesine ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Katar’ı terörü desteklemek ve bölgesel rakipleri olan İran’la yakınlaşmakla suçlayan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn geçen ay Katar’la diplomatik ve ulaşım hatlarını kesti ve Katar’a uygulanan ekonomik boykota da önderlik ediyor.

Katar sorun yaşadığı 4 ülkenin şirketlerinin bundan sonra ülkedeki işlerde yer almayacak olması nedeniyle Türkler’e Katar’da çok daha fazla fırsat çıkabileceğini öngörüyor.

197 kargo uçağı

Katar Ekonomi Bakanı Ahmed bin Jassim al-Thani ile görüşen Zeybekci yaptığı açıklamada, “Türkiye bugüne kadar 197 kargo uçağı, 16 TIR ve bir gemi ile Katar’ın günlük ihtiyaçlarını tedarik etti. Bundan sonra da Katar’ın günlük ya da uzun vadeli ihtiyaçların giderilmesine devam edeceğiz” diye konuştu. Zeybekci, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin kuvvetlendirilerek yola devam etmek istediklerine değindi.

Katar ekonomi Bakanı Ahmed bin Jassim al-Thani de ablukaya rağmen Katar’ın gerek deniz ve hava yolu ile ticareti hiç bir aksamaya uğramadan devam etmekte olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye ablukanın ilk saatlerinden itibaren bizimle birlikte oldu, her türlü yardımımıza koştu. Türkiye bizim için yatırım ve ticaret açısından stratejik bir ortaktır” dedi.

Türk şirketlerinin Katar’daki işlerini aksamadan yürüttüğünü söyleyen al-Thani, şöyle devam etti: “Türk şirketleri çalışmalarını yürütüyor dünya kupası olsun altyapı projeleri olsun veya diğer konularda aksama öngörmüyoruz. Ancak dört ülkenin şirketlerinin bundan sonraki işlerde yer almayacak olması nedeniyle Türk şirketlerine Katar’da çok daha fazla fırsat çıkabilir.”

Katar ve Türk Varlık Fonu ortak çalışabilir

Gazetecilerin Türkiye Varlık Fonu ile dünyanın önde gelen varlık fonlarından birini yöneten Katar arasında bir işbirliğinin mümkün olup olmadığına yönelik bir sorusu üzerine Ahmed bin Jassim Thani şöyle yanıt verdi: “Katar Varlık Fonu’nun ve Katar özel sektörünün Türkiye’de yatırımları hali hazırda bulunuyor. Birçok alanda bir çok konuda yeni yatırım yapılabilir. Türkiye tarafı ile önümüzdeki dönemde ortak yatırımlar konusunda çalışmalarımız devam ediyor.” Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de Katar’ın günlük ya da uzun vadeli ihtiyaçlarının giderilmesine devam edileceğini duyurdu.