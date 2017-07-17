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Katar'a siber saldırının arkasındaki ülke belli oldu

internet sitesinden İran'ı övüp ABD'yi yerin dibine sokan açıklamaları servis eden ülke, Birleşik Arap Emirlikleri. Washington Post gazetesi, Amerikan istihbarat yetkililerinin krizi çıkartan olayı çözdüğünü yazdı

Katar'a siber saldırının arkasındaki ülke belli oldu

internet sitesinden İran'ı övüp ABD'yi yerin dibine sokan açıklamaları servis eden ülke, Birleşik Arap Emirlikleri. Washington Post gazetesi, Amerikan istihbarat yetkililerinin krizi çıkartan olayı çözdüğünü yazdı

17 Temmuz 2017 Pazartesi 09:09
Katar'a siber saldırının arkasındaki ülke belli oldu
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AMERİKAN Washington Post gazetesi, kırk ikinci gününe giren Katar krizinin perde arkasını aralayan bir habere imza attı.Haberini ABD istihbaratına dayandıran gazete, Katar'ın resmi haber ajansı QNA'ya düzenlenen siber saldırıyı Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) gerçekleştirdiğini duyurdu.Söz konusu olay, 23 Mayıs'ta yaşanmıştı. QNA'nın servis ettiği habere göre, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El Sani bir askeri mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada İran'ı övüp ABD lideri Donald Trump'ın uzun süre Beyaz Saray'da kalamayacağını söylüyordu. Emir ayrıca, Suudi Arabistan ve müttefiklerini ABD'nin kuklası olarak tanımlıyordu.Doha yönetimi, büyük fırtına koparan bu haberin siber saldırıyla servis edildiğini ve Emir El Sani'nin böyle bir konuşma yapmadığını duyurdu.Washington Post'a göre, ABD istihbarat yetkililerinin ellerinde saldırının arkasında Dubai yönetiminin olduğunu gösteren bulgular var. Gündemi sarsan haberin ardından BAE'nin Washington Büyükelçiliği Washington Post'u yalanladı.Uzun süredir dip akıntı olarak süren Suudi Arabistan ve Katar arasındaki kriz, söz konusu haberden sonra tamamen yüzeye çıktı. Suudiler, Bahreyn, BAE ve Mısır, 5 Haziran'dan bu yana Katar'la tüm ilişkilerini kesmiş durumda. Hava, kara ve deniz sınırları kapatılarak ablukaya alınan Doha yönetimi, 'terörizm'i desteklemekle suçlanıyor.Körfez ülkeleri Doha yönetiminden 13 maddelik bir talep listesinde bulundu ancak Katar bunu reddetti. Listede Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün kapatılması da yer alıyordu.Türkiye ve İran, krizin başından bu yana Katar'ın yanında duruyor.

İngiltere ve Katar'dan tatbikat

Öte yandan, Katar ve İngiltere ortak deniz tatbikatı yapıyor.Resmi açıklamaya göre iki ayrı noktada icra edilen ortak tatbikatta füze ve toplar ateşleniyor, ayrıca su altına yerleştirilen mayınlar temizleniyor.

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