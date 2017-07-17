Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

'Katar'a o saldırıyı BAE düzenledi!'

ABD'li istihbarat yetkilileri, Katar'ın resmi haber ajansı QNA'nın internet sitesine siber saldırı yoluyla yanlış bilgiler ekleyerek Katar krizinin ortaya çıkmasına neden olan sürecin arkasında BAE'nin olduğunu iddia etti

'Katar'a o saldırıyı BAE düzenledi!'

ABD'li istihbarat yetkilileri, Katar'ın resmi haber ajansı QNA'nın internet sitesine siber saldırı yoluyla yanlış bilgiler ekleyerek Katar krizinin ortaya çıkmasına neden olan sürecin arkasında BAE'nin olduğunu iddia etti

17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:15
'Katar'a o saldırıyı BAE düzenledi!'
banner404

ABD'li istihbarat yetkililerine göre, Birleşik Arap  Emirlikleri (BAE) yönetimi, Katar hükümetinin resmi haber ajansı QNA'nın internet  sitesine siber saldırı yoluyla yanlış bilgiler eklenmesini organize ederek Katar  krizinin ortaya çıkmasına zemin hazırladı. 
 
Amerikan Washington Post gazetesinde yer alan ve adının açıklanması  istenmeyen ABD'li istihbarat yetkililerine dayandırılan haberde, Katar krizine  neden olan sürecin arkasında BAE'nin yer aldığı iddia edildi.
 
İddiaya göre, BAE'nin üst düzey yetkililerinin mayısta onayladığı  plana göre bazı kişiler, Katar resmi haber ajansı QNA'nın internet sitesine siber  saldırı düzenledi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'ye atfen ABD  karşıtı ve İran'ı destekleyen açıklamalar yayımladı.
 
"Siber saldırı BAE'nin işi"
 
ABD'li istihbarat yetkilileri, geçen hafta yaptıkları son analizde,  ellerindeki bulguların siber saldırı konusunda BAE'yi işaret ettiği noktasında  mutabık kaldı. Ancak siber saldırıyı BAE'nin kendisinin mi yoksa bu ülke adına iş  yapan başkaları tarafından mı yapıldığının henüz kesin olarak tespit edilemediği  bildirildi.
 
Öte yandan, BAE'nin Washington Büyükelçisi Yusuf el Uteybe, yaptığı  yazılı açıklamada, gazetenin haberini yalanladı.
 
Katar Emiri'ne atfedilen açıklamalar yayımlanmıştı
 
Körfez ülkeleri arasında krize yol açan gelişmeler, 23 Mayıs'ta gece  geç saatlerde Katar resmi haber ajansı QNA'da Katar Emiri Şeyh Temim Al Sani'ye  atfen ABD karşıtı ve İran'ı destekler açıklamalar yayımlanmasının ardından  başlamıştı.
 
Katar, söz konusu beyanların siber saldırı sonucu ajansın sistemine  sızan bilgisayar korsanlarınca yapıldığı ve Emirin böyle bir açıklamasının  bulunmadığını duyurmuştu. Ancak BAE, Suudi Arabistan ve Mısır medyası konuyla  ilgili Katar'ı eleştiren çizgide yayımlarını yoğunlaştırarak devam ettirmiş ve  kriz giderek büyümüştü.
 
Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da Katar ile  tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Ülkelerinin hava sahasını  Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat  içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek  kara sınırını da kapatmıştı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
BAEABDSiber Saldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim