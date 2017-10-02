Katalonya Refarandumu'nda ilk sonuçlar

İSPANYA'DA Katalonya Özerk Yönetimi'nin gerçekleştirdiği bağımsızlık referandumu sonrasında Katalonya hükümeti sosyal medya üzerinden ilk sonuçları duyurdu. Duyuruya göre sandıktan yüzde 90 oranında 'Evet' oyu çıktı.
Açıklamada, el konulan oylar haricindeki 2 milyon 262 bin 424 oy pusulasından 2 milyon 20 bin 144'ünün 'Evet' olduğu belirlendi. Öte yandan 176 bin 566 'Hayır' oyunun kullanıldığı belirtilen referandumda, 45 bin 586 oy pusulasının boş, 20 bin 129 oyun ise geçersiz olduğu kaydedildi.
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