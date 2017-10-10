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10 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
10 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Katalonya'da suikast alarmı! Polis, lağımları didik didik aradı

İspanya'da hükümetin tehdidinin ardından güvenlik önlemlerini arttıran Katalan polisi, bağımsızlığın ilan edileceği alanda rögor kapaklarının altında bomba araması yaptı

Katalonya'da suikast alarmı! Polis, lağımları didik didik aradı

İspanya'da hükümetin tehdidinin ardından güvenlik önlemlerini arttıran Katalan polisi, bağımsızlığın ilan edileceği alanda rögor kapaklarının altında bomba araması yaptı

10 Ekim 2017 Salı 12:38
Katalonya'da suikast alarmı! Polis, lağımları didik didik aradı
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KATALANLARIN bağımsızlık açıklamasıyla  İspanya hükümetinden tehdit gibi açıklama geldi. Liderlerine yönelik tehdidin ardından Katalonya'da üst düzey güvenlik alarmı verildi.

''KATALAN LİDERİN SONU DA SELEFİ GİBİ OLUR''

Katalonya'da 1 Ekim'de gerçekleştirilen bağımsızlık referandumu, ülkede gerginliği üst düzeye çıkardı.

Katalanların bağımsızlığını açıklayacağını bildirmesi üzerine  Madrid yönetimi açık bir şekilde ölüm tehditleri savurdu.

İspanya'da hükümeti temsil eden Halk Partisi sözcüsü Pablo Casado, "Katalan liderinin sonu da aynı selefi gibi olabilir. Tıpkı Franco döneminde yaşananlar..." gibi Katalonya lideri Puigdemont'a suikastın sinyalini verdi.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÜST DÜZEYDE

Madrid yönetiminin açık ölüm tehdidinden sonra Katalan polisleri güvenlik önlemlerini üst düzeye çıkardı.
RÖGAR KAPAKLARI KALDIRILARAK ARAMA YAPILDI

Bağımsızlık kararının açıklanacağı alanda ve Katalan liderin ilerleyeceği güzergahta kuş uçurtmayan Katalan polisleri, rögar kapaklarını bile tek tek kaldırarak bombalı saldırı ve suikast girişimlerine karşı önlem aldı.

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Anahtar Kelimeler:
İspanyaKatalonyaKatalan PolisiSuikast
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