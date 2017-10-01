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Katalonya'da sandıklar kapatıldı

İspanyan'ın özerk bölgesi Katalonya'da tartışmalı referandumda oy verme işlemleri sona erdi. Tartışmalı referandumda 5.4 milyon seçmenden, 2.2 milyonu sandığa gitti

Katalonya'da sandıklar kapatıldı

İspanyan'ın özerk bölgesi Katalonya'da tartışmalı referandumda oy verme işlemleri sona erdi. Tartışmalı referandumda 5.4 milyon seçmenden, 2.2 milyonu sandığa gitti

01 Ekim 2017 Pazar 21:45
Katalonya'da sandıklar kapatıldı
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KATALONYA yerel hükümeti, İspanya hükümetinin tüm çabalarına rağmen sandık başına gitti. Barselona’da polis ile seçmen arasında çatışma çıkarken, polisin plastik mermi kullandığı olaylarda yaralananlar oldu. Katalonya Sağlık Bakanlığı, polis müdahalesinde bazılarının durumunun ciddi olmak üzere 761 kişinin yaralandığını bildirdi. İspanya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 12 polis memurunun yaralandığı ve 3 kişinin de tutuklandığı bildirildi. Ayrıca yapılan açıklamada 92 seçim merkezinin de kapatıldığı belirtildi.

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Katalonya
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