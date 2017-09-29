Katalanlara hacker desteği

İSPANYA'NIN Katalonya özerk bölgesindeki yerel yönetim, merkezi hükümetin yaptırım ve tehditlerine karşın 1 Ekim’de düzenlemeye hazırlandığı bağımsızlık referandumu için ‘yasa dışı’ yardım almaya başladı. İspanya Yüksek Mahkemesi’nin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle ‘yasa dışı’ kabul ettiği referandumla ilgili yerel yönetimin açtığı tüm resmi internet siteleri, mahkeme kararıyla kapatılmıştı. İspanya polisi de, açılan ‘kopya’ sitelerle bağlantılı Katalanları gözaltına almaya başlamıştı. Katalan yönetimi, gelişmelerin ardından İspanyolların resmi yollardan kapatamayacağı internet siteleri açmak için Rus bilgisayar korsanlarından yardım istedi.Yerel basın, Avrupa Birliği ile siber düzenlemelere ilişkin hiçbir anlaşması bulunmayan Rusya’nın yardımıyla açılan referandum sitelerinin Madrid yönetimince resmi kanallardan kapatılmasının neredeyse imkansız olduğu yorumunu yaptı. Katalan yetkililerin, Rus hackerlar tarafından açılan yeni siteleri sosyal medya üzerinden seçmenlerle paylaştığı belirtiliyor.

Sandıklara polis ablukası

Barcelona’da yerel güvenlik güçleri, dün referanduma destek vereceklerini açıklayan belediyelerin depolarına baskın düzenledi. Yerel basında çıkan haberlerde güvenlik güçlerinin depolarda bulunan referandumla alakalı materyallere el koymadığı, bunun yerine belediye çalışanlarının depolara girişine engel oldukları belirtildi.

İspanya Başsavcılığı, hafta başında güvenlik güçlerinden sandık merkezlerine giderek referandumla bağlantılı tüm malzemelere el koymalarını, sandık görevlilerini de gözaltına almalarını istemişti.