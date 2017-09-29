Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102984
ALTIN
146.962
DOLAR
3.5584
STERLİN
4.7417
EURO
4.2002
30 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
30 Eylül 2017 Alanya -...
Kalp hastalarına seks uyarısı
Kalp hastalarına seks uyarısı
Uçan balonlarda ölümcül tehlike...
Uçan balonlarda ölümcül tehlike...
banner468

Katalanlara hacker desteği

Madrid’in tüm engellemelerine karşı 1 Ekim’de bağımsızlık referandumu düzenlemeye hazırlanan Katalonya özerk yönetimi, referandumla ilgili sitelerin kapatılmaması için Rus hackerlardan yardım alıyor

Katalanlara hacker desteği

Madrid’in tüm engellemelerine karşı 1 Ekim’de bağımsızlık referandumu düzenlemeye hazırlanan Katalonya özerk yönetimi, referandumla ilgili sitelerin kapatılmaması için Rus hackerlardan yardım alıyor

29 Eylül 2017 Cuma 10:40
Katalanlara hacker desteği
banner404

İSPANYA'NIN Katalonya özerk bölgesindeki yerel yönetim, merkezi hükümetin yaptırım ve tehditlerine karşın 1 Ekim’de düzenlemeye hazırlandığı bağımsızlık referandumu için ‘yasa dışı’ yardım almaya başladı. İspanya Yüksek Mahkemesi’nin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle ‘yasa dışı’ kabul ettiği referandumla ilgili yerel yönetimin açtığı tüm resmi internet siteleri, mahkeme kararıyla kapatılmıştı. İspanya polisi de, açılan ‘kopya’ sitelerle bağlantılı Katalanları gözaltına almaya başlamıştı. Katalan yönetimi, gelişmelerin ardından İspanyolların resmi yollardan kapatamayacağı internet siteleri açmak için Rus bilgisayar korsanlarından yardım istedi.Yerel basın, Avrupa Birliği ile siber düzenlemelere ilişkin hiçbir anlaşması bulunmayan Rusya’nın yardımıyla açılan referandum sitelerinin Madrid yönetimince resmi kanallardan kapatılmasının neredeyse imkansız olduğu yorumunu yaptı. Katalan yetkililerin, Rus hackerlar tarafından açılan yeni siteleri sosyal medya üzerinden seçmenlerle paylaştığı belirtiliyor.

Sandıklara polis ablukası

Barcelona’da yerel güvenlik güçleri, dün referanduma destek vereceklerini açıklayan belediyelerin depolarına baskın düzenledi. Yerel basında çıkan haberlerde güvenlik güçlerinin depolarda bulunan referandumla alakalı materyallere el koymadığı, bunun yerine belediye çalışanlarının depolara girişine engel oldukları belirtildi.

İspanya Başsavcılığı, hafta başında güvenlik güçlerinden sandık merkezlerine giderek referandumla bağlantılı tüm malzemelere el koymalarını, sandık görevlilerini de gözaltına almalarını istemişti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
BarcelonaMadridHacker
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Somali’de askeri üsse bombalı saldırı: 17 ölü
Somali’de askeri üsse bombalı saldırı: 17 ölü
İspanya'da referandum krizi! Milyonlarca oy pusulasına el konuldu
İspanya'da referandum krizi! Milyonlarca oy pusulasına el konuldu
Avrupa’nın gözü İspanya’daki referandumda
Avrupa’nın gözü İspanya’daki referandumda

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim