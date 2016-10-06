Kasırganın görüntüsü şok etti!

KARAYİP'LERDEN doğu Amerika'nın doğu yakasına doğru ilerleyen kasırga yörüngesindeki her şeyi savurdu.

145 mil hızında hırçın rüzgarlarla ilerleyen kasırga şimdiden Dominik Cumhuriyeti ve Haiti'de tahribata neden oldu. Şimdiye kadar en az 5 kişi hayatını kaybetti.

Önümüzdeki günlerde ABD'de de etkili olması beklenen Matthew Kasırgası sebebiyle, Florida, Georgia, Güney Carolina ve Kuzey Carolina eyaletlerinin kıyı bölgelerinde önlemler arttırıldı.

Bu arada, fırtınanın ürkütücü görüntüsü şu anda internette dolaşıyor. Görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından "kuru kafa" olarak tasvir ediliyor.

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