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Kasırga gibi skandal

Donald Trump’ın oğlu Trump Jr, Rus avukatla görüşmesini ayarlayan yayıncı Goldstone’la aralarındaki e-posta yazışmalarını yayınladı. Ancak yazışmalar, Trump’ın, Rusların seçimi kazanmasına yardım etme teklifini kabul ettiğini ispatlar nitelikte. Cumhuriyetçiler, skandalın ‘kasırga’ etkisi yaratmasından endişeli

Kasırga gibi skandal

Donald Trump’ın oğlu Trump Jr, Rus avukatla görüşmesini ayarlayan yayıncı Goldstone’la aralarındaki e-posta yazışmalarını yayınladı. Ancak yazışmalar, Trump’ın, Rusların seçimi kazanmasına yardım etme teklifini kabul ettiğini ispatlar nitelikte. Cumhuriyetçiler, skandalın ‘kasırga’ etkisi yaratmasından endişeli

13 Temmuz 2017 Perşembe 09:12
Kasırga gibi skandal
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ABD Başkanı Donald Trump’ın büyük oğlu Donald Trump Jr, geçen yıl Rus avukat Natalia Veselnitskaya ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin spekülasyonlara, görüşmeyi ayarlayan İngiliz yayıncı Rob Goldstone’la yaptığı elektronik posta yazışmalarını yayınlayarak yanıt verdi. Ancak yayınlanan yazışmalar Trump Jr’ın beklediğinden farklı bir etki yarattı.

E-mail’ler, Goldstone’un Rusların Trump’a seçimi kazanması konusunda yardım etme teklifinde bulunduğunu ve Trump Jr’ın bu teklifi kabul ettiğini gösteriyor. Trump Jr, Goldstone’un ayarladığı görüşmede bir araya geldiği Rus avukat Natalia Veselnitskaya’nın Moskova adına resmi görevde olmadığını ve kendilerine, babasının Demokrat rakibi Hillary Clinton’la ilgili bir ‘kirli sır’ vermediğini öne sürdü.

Aracı Agalarov’lar

Trump Jr’ın yayınladığı e-mail’lere göre Goldstone’dan görüşmeyi ayarlamasını isteyen kişi, daha önce Trump’la iş yapan Azeri kökenli milyarder işadamı Aras Agalarov’un pop şarkıcısı olan oğlu Emin. Emin, menajerliğini yürüten Goldstone’a, babasının Rusya Başsavcısı’ndan Trump’a seçimi kazandıracak türde belgeler aldığını ve bunları Cumhuriyetçi başkan adayına ulaştırmak istediğini söylemiş. E-maillerde, Goldstone Emin’in teklifini ilettiğinde Trump Jr’ın ilk tepkisinin,” Bu eğer söylediğin gibiyse bayıldım” şeklinde olduğu görülüyor.

FBI soruşturacak

Gelişmelerin ardından, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerinin, Trump’ın olası Rusya bağlantılarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Trump Jr’ın gerçekleştirdiği görüşmeyi de araştırmayı planladığı belirtiliyor. Amerikan yasalarına göre bir başkan adayının, seçimi kazanmak için yabancı ülkelerden yardım alması ‘vatana ihanet’ sayılıyor. Üst düzey bir Cumhuriyetçi Parti yetkilisi, Washington Post gazetesine verdiği demeçte, patlak veren yeni skandalın Trump’ın ekibi için ‘beşinci kategoride bir kasırga’ etkisinde olduğu yorumunu yaptı.

Gerek duymamış

Trump Jr, Rus avukatla gerçekleştirdiği görüşmeden babasını haberdar etme gereği hissetmediğini söyledi.

Pence’i uzak tutuyorlar

Cumhuriyetçi Parti yöneticileri, Başkan Yardımcısı Mike Pence’i, Trump’ın Rusya skandalından ‘uzak tutmaya’ çalışıyor. Trump’ın olası azli durumunda başkanlık koltuğuna Pence geçecek.

‘Bilgi vermedim’

Skandalın merkezindeki isimlerden Rus avukat Natalia Veselnitskaya, Trump Jr’ın iddia ettiği gibi, Demokrat başkan adayı Hillary Clinton’la ilgili ‘kirli sırlar’ paylaşmadığını öne sürdü. NBC kanalına konuşan Veselnitskaya, Kremlin’le bağlantısı bulunduğu iddiasını da reddederken, Trump Jr’ın Clinton ve Demokrat Ulusal Komitesi’yle ilgili bilgi almayı beklediğini, ancak kendisinin farklı konulardan konuştuğunu kaydetti.

Büyükelçiyle aynı karede

Rus avukat Veselnitskaya, 14 Haziran 2016’da Kongre’de gerçekleşen Rusya ile ilgili bir oturumda, Obama yönetiminin Rusya Büyükelçisi Michael McFaul’un arkasında otururken görülüyor.

Rusya’nın Donald Trump’ı

Kremlin’in Trump ailesiyle seçimlerden önce bağlantıya geçmek için aracı olarak kullandığı Agalarov’lar, Rusya’nın önde gelen  zengin ailelerinden. Forbes’un ‘en zenginler listesine’ göre baba Agalarov’un serveti 1.9 milyar dolar civarında. Aras Agalarov’un Trump’la dostluğu başkent Moskova’da 2013’te düzenlenen Dünya Güzellik Yarışması’na dayanıyor. İki tarafın o dönemde Moskova’da bir ‘Trump binası’ inşa etmek için ortaklık düşündükleri biliniyor. Trump Jr’la iletişime geçmek isteyen Emin Agalarov, geçtiğimiz yıla kadar, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev’in kızı Leyla ile evliydi.

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Anahtar Kelimeler:
Donald TrumpGoldstoneKasırga
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