Karnından vurulan hamile kadın, bebeği öldüğü için yargılanıyor!

ABD'nin Alabama eyaletinde, girdiği kavgada karnından vurularak bebeğini kaybeden beş aylık hamile bir kadın hakkında, doğmamış bebeğinin ölümüne sebebiyet vermek suçundan dava açıldı. 27 yaşındaki 5 aylık hamile Marshae Jones kavgayı başlatan kişi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınırken, Jones ile Jameson arasındaki kavganın sebebinin, bebeğin babasının kim olduğu konusunda meydana geldiği ortaya çıktı. Jameson, Jones'u karnından vurdu ve Jones düşük yaptı. Polis, Jones'un kavgayı başlatan kişi olarak bebeğinin hayatını tehlikeye attığını ve Jameson'ın kendisini savunmak zorunda kaldığını söylüyor. Pleasant Grove polisinden Danny Reid, "Buradaki tek gerçek kurban, doğmamış bebektir. Bebeğin ölümüyle sonuçlanan kavgayı o başlattı ve devam ettirdi. Annesinin korumasına muhtaç olan bebek gereksiz bir şekilde kavganın içine çekildi" dedi. Çarşamba günü gözaltına alınan Jones, 50 bin dolar kefaleti ödedikten sonra dün tutuksuz yargılanması üzere serbest kaldı. Kadın hakları aktivistleri ve kürtajın yasaklanmaması için çaba harcayan seçim hakkı savunucuları, bu davayla eyalette yeni yasalaşan kürtaj karşıtı düzenlemelerin, kürtajın olmadığı durumlarda da kadınları etkileyebileceğini söyledi. Yellowhammer Fund adlı seçim hakkı grubu yönetecisi Amanda Reyes, "Bugün Marshae hamile olduğu ve silahlı bir kadınla kavgaya girdiği için yargılanıyor. Yarın başka bir siyah kadın, hamileyken alkol aldığı için yargılanabilir. Başka bir gün de başka bir kadın, doğmamış bebeğine iyi bakamadığı için." dedi. Jones'un davasının yeni yasalara dayandırılıp dayandırılmadığı henüz bilinmiyor.