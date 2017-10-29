Karısının şikayetlerinden bıktı, evden kaçıp 10 sene ormanda yaşadı

MALCOLM Applegate isimli adam, 10 yıl önce evden çıktı ve karısı bir daha izine rastlayamadı. Eşinin şikayetlerinden bıkan 62 yaşındaki bahçıvan, evini terk ederek ormana kaçtı.

ORMANDA KAMP KURMUŞ

Fampborough, Hampshire'da yaşanan olayda, eşinin fazla çalışmasından sürekli şikayet etmesi ve aşırı kontolcü bir insan olmasından bunalan Malcolm Applegate, bir gün evden çıkmış ve bir daha geri dönmek içinden gelmemiş. Ormanlık alana gidip kamp kuran adam uzun yıllar burada yaşamış.

HİÇ KİMSEYE BİR ŞEY SÖYLEMEDEN EVDEN ÇIKMIŞ

Applegate yaptığı açıklamada: "Eşim ile arkadaş olmadan önce, 25 yıl boyunca Farnborough'da bahçıvan olarak çalışıyordum. Evlendikten sonra hayatım giderek daha huzursuz bir hal aldı. Bu sebeple daha çok çalışmaya başladım ve karımın kızgınlığı daha da arttı. Karım uzun süre evden uzakta olmamdan hoşlanmıyordu. Kontrolcü davranışları artmaya başladı ve saatlerimi kısıtlamak istedi. Uzun süre evliliğimi devam ettirmeye çalıştım ama olmadı ve sonunda yola çıkmaya karar verdim. Hiç kimseye bir şey söylemeden ayrıldım ve on yol boyunca ondan kaçtım." dedi.

YOLUN YARISINI YÜRÜMÜŞ

3 yıllık evlilikten sonra artık dayanacak gücü kalmayan adam yola bisikletle çıkmış. Birmingham'dan Londra'ya giderken yolda bisikletini çaldıran Applegate, üç hafta süren yolculuğunun yarısını yürüyerek geçirmiş.

GÜNDÜZLERİ ÇALIŞMIŞ, GECELERİ ORMANDA KALMIŞ

Londra'nın güneybatısındaki Kingston yakınlarında bir ormanlık alana giden adam, burada kamp kurmuş ve 10 yıl boyunca gündüzleri yaşlılar için kurulmuş bir merkezde bahçıvanlık yaparken geceleri de kampta, gözlerden uzakta yaşamayı tercih etmiş.

TEKRAR BİR ARAYA GELDİLER

Eşi, kaçak kocasını uzun süre arasa da sonunda öldüğünü düşünüp peşini bırakmış. Yıllar sonra adam ona bir mektup gönderince gözyaşları içinde kocasının verdiği numaraya telefon etmiş ve böylece çift tekrar bir araya gelmiş. Malcolm, şimdi eşiyle mutlu olduklarını ve artık harika bir ilişkileri olduğunu söylüyor.