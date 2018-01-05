Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları-5 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Çocuklarda zeka gelişimini arttırmanın 5 adımı
Çocuklarda zeka gelişimi artırmanın 5...
Günlük Burç Yorumu - 5 Ocak 2018 Cuma
5 Ocak Günlük Burç Yorumu
5 Ocak 2018 Antalya - Alanya Hava Durumu
5 Ocak 2018 Antalya -...

Karısı yanındayken uçakta yan koltuğunda uyuyan kadını taciz etti

ABD'de Las Vegas-Detroit seferi yapmakta olan Spirit Airlines uçağındaki erkek yolcu, yanındaki koltukta uyuyan kadını taciz ettiği gerekçesiyle tutuklandı

Karısı yanındayken uçakta yan koltuğunda uyuyan kadını taciz etti

ABD'de Las Vegas-Detroit seferi yapmakta olan Spirit Airlines uçağındaki erkek yolcu, yanındaki koltukta uyuyan kadını taciz ettiği gerekçesiyle tutuklandı

05 Ocak 2018 Cuma 16:46
Karısı yanındayken uçakta yan koltuğunda uyuyan kadını taciz etti
banner404

34 yaşındaki Prabhu Ramamoorthy, bir gece uçuşu sırasında yan koltuğunda oturmakta olan kadını uyurken taciz ettiği gerekçesiyle havalimanına inişte tutuklandı.

EŞİ DE YANINDA OTURUYORDU

 ABD'de geçici bir vize ile yaşamakta olan Hint vatandaşı Ramaamoorthy, 3 Ocak'ta Las Vegas'tan kalkıp Detroit'e iniş yapan uçakta yanında oturmakta olan 22 yaşındaki kadını, kendi eşi de diğer yanında oturmaktayken taciz etti.

"UYANDIĞIMDA ELİ PANTOLONUMUN İÇİNDEYDİ"

Taciz kurbanı kadın güvenlik güçlerine, uyandığında pantalonu ve gömleğinin düğmelerinin açık olduğunu ve adamın ellerinin pantalonunun içinde olduğunu söyledi.

İNİŞTE TUTUKLANDI

Federal Savcı Amanda Jawad, Ramamoorthy'nin kurban uyandığında tacize son verdiğini ve kadının uçuş görevlilerine olayı bildirdiğini ve resmi şikayette bulunduğunu aktardı. Uçuş görevlileri kadını uçağın arka kısmında tutarak kendisine yeni bir koltuk önerdi ve tacizle suçlanan Ramamoorthy Michigan'da havalimanına inişte tutuklandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Amerika Birleşik DevletleriThe IndependentDetroitLas VegasKomik - İlginçDünya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın siyasetçi isyan etti: Misafiri öperek karşılama sona ermeli
Kadın siyasetçi isyan etti: Misafiri öperek karşılama sona ermeli
Genç model, tavladığı isimle İngiltere'de manşetlere oturdu
Genç model, tavladığı isimle İngiltere'de manşetlere oturdu
Ünlü şarkıcı klibi 'baştan çıkarıcı' diye tutuklandı
Ünlü şarkıcı klibi 'baştan çıkarıcı' diye tutuklandı

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim