Karısı yanındayken uçakta yan koltuğunda uyuyan kadını taciz etti

34 yaşındaki Prabhu Ramamoorthy, bir gece uçuşu sırasında yan koltuğunda oturmakta olan kadını uyurken taciz ettiği gerekçesiyle havalimanına inişte tutuklandı.
EŞİ DE YANINDA OTURUYORDU
ABD'de geçici bir vize ile yaşamakta olan Hint vatandaşı Ramaamoorthy, 3 Ocak'ta Las Vegas'tan kalkıp Detroit'e iniş yapan uçakta yanında oturmakta olan 22 yaşındaki kadını, kendi eşi de diğer yanında oturmaktayken taciz etti.
"UYANDIĞIMDA ELİ PANTOLONUMUN İÇİNDEYDİ"
Taciz kurbanı kadın güvenlik güçlerine, uyandığında pantalonu ve gömleğinin düğmelerinin açık olduğunu ve adamın ellerinin pantalonunun içinde olduğunu söyledi.
İNİŞTE TUTUKLANDI
Federal Savcı Amanda Jawad, Ramamoorthy'nin kurban uyandığında tacize son verdiğini ve kadının uçuş görevlilerine olayı bildirdiğini ve resmi şikayette bulunduğunu aktardı. Uçuş görevlileri kadını uçağın arka kısmında tutarak kendisine yeni bir koltuk önerdi ve tacizle suçlanan Ramamoorthy Michigan'da havalimanına inişte tutuklandı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.