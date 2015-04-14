Kargo bölümünden çığlıklar yükseldi

Alaska Havayollarına ait Seattle-Los Angeles seferini gerçekleştiren yolcu uçağı, kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra kargo bölümünden çığlıklar gelmesi üzerine Washington’da bulunan Seattle-Tacoma Uluslararası Havalimanına geri döndü. Alaska Havayolları yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, kaptan pilotun uçağın alt kısmında çığlık ve yumruk sesleri duyması üzerine uçağın rotasını Washington’un Seattle kentinde bulunan Seattle-Tacoma Uluslarası Havalimanına çevirdiği ifade edildi.
Açıklamada, uçağın iniş yapmasının ardından uçağın kargo bölümünde yapılan arama kapsamında bulunan havayolu çalışanının çıkarıldığı belirtilerek, “Görevlinin sağlık durumu iyi görünüyor. Ancak yine de tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Biz de bu konuyu araştırıyoruz” dedi.
KAYNAK: KIRO 7
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Son Güncelleme: 14.04.2015 10:15