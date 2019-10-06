Kardeşinin katiline sarılıp ağlamıştı! Şaşırtıcı ölüm haberi geldi

ABD'nin Teksas eyaletinde eski polis memuru Amber Guyger, 26 yaşındaki muhasebeci Botham Jean'i vurarak öldürmüştü.



31 yaşındaki Amber Guyger, Botham Jean'i kendi dairesine girdiğini düşündüğü gerekçesiyle silahla vurduğunu söylemişti.

Yanlış anlaşılma sebebiyle işlenen cinayetin duruşması geçtiğimiz perşembe günü Dallas kentindeki mahkemede görülmüş ve jürinin de kararıyla Amber Guyger'e 10 yıl hapis cezası verilmişti.



Mahkemeye katılan Botham Jean'in kardeşi kararın duyurulmasının ardından yerinden kalkmış ve erkek kardeşinin katili Amber Guyger'e sarılmıştı.



Botham Jean'in kardeşi, genç adamın katiline, "Seni affediyorum. Eminim tanrı da böyle düşünüyordur o da seni affederdi." demiş, bu sözlerin ardından ikili birbirlerine sarılarak ağlamaya başlamış ve o anlar mahkemeye damga vurmuştu.



Mahkemede tanık olarak dinlenen Botham Jean komşusu Joshua Brown'ın duruşmadan 2 gün sonra kurşunlanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.



Görgü tanıkları Joshua Brown'a birkaç el ateş edildiği ve gümüş renkli bir aracın hızla olay yerini terk ettiği bilgisini verdi.



Joshua Brown'ın ölümünün tanık olarak katıldığı duruşma ile ilişkili olup olmadığı konusunda soruşturma başlatıldı.